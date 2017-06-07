Донецкая фильтровальная станция -под обстрелом. Персонал эвакуирован в бомбоубежище

07.06.2017 19:43

Сегодня в 15:30 Донецкая фильтровальная станция вновь попала в зону обстрела, персонал предприятия укрылся в бомбоубежище, пишет «ДонПресс».

«Представитель ДНР в СЦКК сообщает: «Около 15:30 ВСУ снова открыли огонь по району ДФС. Персонал предприятия в спешном порядке пришлось эвакуировать в убежище».

По его информации, в настоящий момент обстрел продолжается. Представитель коммунального предприятия «Компания „Вода Донбасса“» сообщил, что мероприятия по подготовке к запуску фильтровальной станции продолжаются.