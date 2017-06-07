- В Донецке пропал известный украинский журналист и писатель: Вероятно схватили "МГБ ДНР"07:34
- Дружковка «перегрелась» за счет бюджета07:19
- «Донецкий кулак» начинает действовать22:41
- В Славянске прошла неделя Христианского Палаточного Служения19:45
- В «ДНР» промышляют «черные копатели» из России19:26
- В Мариуполе прошел «Час смерти». ВИДЕО19:09
- На Донбассе продолжают исчезать люди. ВИДЕО18:52
- Укравтодор может выставить счет России за дороги Донбасса17:30
- Маленький мариуполец вызвал полицию, чтобы спасти друзей16:06
- В Павлополе боевики расстреляли школу14:25
Дружковка «перегрелась» за счет бюджета
Учреждения образования и здравоохранения города в этом отопительном периоде вышли за лимит потребления энергоресурсов. Оплаченные за счет городского бюджета коммунальные услуги превысили запланированную сумму. Об этом сообщает ДНЛ.
За потребленные бюджетными организациями энергоресурсы с начала года город заплатил 11,1 миллиона гривен, что на 500 тысяч больше, чем в прошлом году. Увеличение финансовых затрат объясняется поднятием цен на коммунальные услуги. Так, только за электроэнергию заплатили 366 тысяч грн.
Начальник финансового управления Ирина Трушина сообщает, что тепловой энергии в этом году израсходовали на 427 гКл больше, чем прошлом. Наибольшие затраты понесли учреждения образования, в частности, детские сады. Следом идут больницы, среди которых лидером в использовании тепла стала ЦГБ. Холодная зима в 2017 году влетела Дружковке в «копеечку» - за каждую гигакалорию тепловой энергии было заплачено 1516 гривен 27 копеек.
Сверх установленной нормы бюджетные учреждения потребили не только тепло, но и воду. За водоснабжение и водоотведение с начала 2017 года заплатили на 21,3 тысячи гривен больше, чем в прошлом, что составляет 636 куб. метров воды. Увеличенное потребление наблюдается среди школ (484 куб. м), больниц (108 куб. м). Тем не менее не все медучреждения стали расходовать больше воды. По словам Ирины Трушиной, горбольница №2, наоборот, уменьшила потребление на 140 куб. м.
Больше городской совет заплатил и за электроэнергию. Потребление света увеличилось на 55150 кВт, или на 366,2 тысячи гривен. «Школы и в этом случае стали лидерами, использовав на 38929 кВт больше. Больницы превысили потребление на 12125 кВт», - говорит Ирина Вадимовна.
Возросла оплата и за потребление природного газа, но в этом случае «виновником» стало повышение тарифа, а не его чрезмерное использование.
Теги: Донбасс, Дружковка, энергетика, отопительный сезон
- Контролеры учинили обыск и получили срок
- В Дружковке открыли памятник афганцам
- Турчинов объявил о роспуске крымского парламента (ВИДЕО)
- В парламенте ФРГ обсудили историческую ответственность Германии перед Украиной
- Донецкая фильтровальная станция обесточена. Энергетики ждут «зеленый коридор» от военных
- В Дружковке выплаты переселенцам сократились на несколько тысяч
- В Донецке пропал известный украинский журналист и писатель: Вероятно схватили "МГБ ДНР"07:34
- Дружковка «перегрелась» за счет бюджета07:19
- «ЛНР» защитила Луганск от трамвая06:38
- «Донецкий кулак» начинает действовать22:41
- В Славянске прошла неделя Христианского Палаточного Служения19:45
- В «ДНР» промышляют «черные копатели» из России19:26
- В Мариуполе прошел «Час смерти». ВИДЕО19:09
- На Донбассе продолжают исчезать люди. ВИДЕО18:52
- Укравтодор может выставить счет России за дороги Донбасса17:30
- Маленький мариуполец вызвал полицию, чтобы спасти друзей16:06
- В Донецке пропал известный украинский журналист и писатель: Вероятно схватили "МГБ ДНР"07:34
- Дружковка «перегрелась» за счет бюджета07:19
- В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС открылся хостел для туристов06:52
- «ЛНР» защитила Луганск от трамвая06:38
- «Донецкий кулак» начинает действовать22:41
- Ненависть росіян до України досягла максимуму22:18
- Украина попала в десятку стран с худшими дорогами в мире21:50
- БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ЗАГРАНПАСПОРТ МОЖНО ОФОРМИТЬ В КРАМАТОРСКЕ21:25
- В селе на Закарпатье молнии за 20 минут устроили три пожара21:00
- СБУ открыла уголовное производство по факту поддержки Одесским горсоветом Московского патриархата20:35
- Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет18:04
- Чтобы не было беды. Как правильно рассказать ребенку о минах17:50
- В Украине появилась вторая «полиция»: у нее есть право бить и задерживать11:00
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский08:32
- Прогноз на лето: получим безвиз, будем больше платить за коммналку, пенсионная реформа и продажа земли08:30
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"08:15
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов07:49
- 8 УСЛУГ В ПОЕЗДЕ, О КОТОРЫХ НЕ ЗНАЕТ 90% ПАССАЖИРОВ07:34
- 17 продуктов, способных убить человека07:07
- Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?06:50
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
- Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Морской отдых в «ДНР»: Бюджетно – в «курятниках», а все остальное – дорого и долго
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»
- У ОРДЛО провели соцопитування щодо України