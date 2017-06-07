Куда можно отправить отдохнуть и оздоровить детей этим летом бесплатно

07.06.2017 11:13

Прежде всего нужно принять во внимание, что в соответствии с Законом Украины “Об оздоровлении и отдыхе детей” есть перечень льготных категорий детей (в том числе это касается и детей, покинувших зону АТО), которые имеют право на обеспечение отдыха и оздоровления в детских лагерях (кроме частных) за счет государственного или местного бюджетов:

дети с особыми физическими и психическими потребностями, которые не могут находиться в учреждениях оздоровления и отдыха самостоятельно, требуют индивидуального ухода и создания специальных условий;

дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки,

дети лиц, признанных участниками боевых действий в соответствии с пунктом 19 части первой статьи 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»,

дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий или вооруженных конфликтов или умер вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий или вооруженных конфликтов, а также вследствие заболевания, полученного в период участия в антитеррористической операции,

дети, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста или умер вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время массовых акций гражданского протеста,

дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица,

беспризорные дети,

дети-инвалиды;

дети, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы,

дети, пострадавшие в результате стихийного бедствия, техногенных аварий, катастроф;

дети из многодетных и малообеспеченных семей;

дети, родители которых погибли от несчастных случаев на производстве или при исполнении служебных обязанностей;

дети, находящиеся на диспансерном учете;

талантливые и одаренные дети — победители международных, всеукраинских, областных, городских, районных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад, отличников учебы, лидеров детских общественных организаций.

Кроме этого, местные советы могут устанавливать дополнительные категории детей, которые имеют право за счет местных бюджетов отдыхать и оздоравливаться в детских лагерях.

Куда обращаться? Как узнать какие лагеря доступны вашему ребенку? И как можно получить такую путевку?

На местах фактического проживания вопросами выдачи путевок в лагеря детям льготных категорий занимаются управления (отделы) по вопросам семьи, детей и молодежи, а также управления соц.защиты населения при горисполкомах и госадминистрациях. Одному из родителей необходимо по месту проживания написать заявление и предоставить документы, подтверждающие право на обеспечение ребенка путевкой на льготных условиях.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!

Специально для оздоровления детей, проживающих в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения Правительство выделило 15 000 бесплатных путевок для оздоровления и отдыха детей в лагерях “Артек” и “Молодая гвардия”. Распределяют путевки отделы по делам семьи и молодежи городских советов и райгосадминистраций Донецкой и Луганской области.

Большинство детей из вышеуказанных категорий имеют право на бесплатные путевкиили с оплатой 10% — 20 % от стоимости.

Родители, не стесняйтесь спрашивать о существующих дополнительных льготах для вашего ребенка в тех городах и районах, где вы остановились, покинув неподконтрольную территорию Украины!

Путевки выдаются при их наличии (также нужно учитывать наличие в большинстве случаев очередности обеспечения льготными путевками).

Отдельно хотим обратить ваше внимание на информационные ресурсы, инициативы, общественные платформы, которые предлагают летний отдых для детей из семей переселенцев.

Итак:

1) Палаточный “Лагерь Мира”

(с. Мирополье, Краснопольский район, Сумская область)

Программа организована общественной организацией «Простір рівних можливостей» при финансовой поддержке International ALERT, Управления молодежи и спорта областной государственной администрации и Сумского городского совета, в партнерстве с Общественной организацией «Молодежный педагогический союз».

Детский лагерь для детей в возрасте от 14 до 18 лет. Проживание в палатках

Принять участие могут:

Дети и молодежь, проживающие в Донецкой и Луганской областях (по обе стороны линии разграничения)

Дети и молодежь из числа ВПЛ (со всех областей Украины)

Дети и молодежь, родители которых являются участниками АТО

Смены длятся с 16 июня по 29 июня ( 2 смена) и с 02 августа по 15 августа (3 смена)

Организационный взнос: 150 грн. – используется для изготовления фирменных футболок и покрытия непредвиденных расходов.

Для регистрации необходимо заполнить анкету.

После заполнения анкеты участнику высылается пакет документов и реквизиты для оплаты взноса.

Для более детальной информаций можна обращаться к координатору программы: Мальченко Оксана +38 095 068 80 66, или на электронную почту peacecamp.eos@ gmail.com

2) Палаточный лагерь “Истоки”

(с. Выграев Черкасской области)

Лагерь для детей в возрасте от 7 до 17 лет расположен на берегу речки Рось среди соснового леса. Проживание в палатках.

Принять участие могут:

дети-переселенцы с регистрацией Киеве, Киевской или Одесской областях.

дети, которые раньше не принимали участие в программах лагеря «Истоки».

Для детей-ВПЛ, зарегистрированных в указанных областях – участие бесплатно. Оплачивается только трансфер.

Каждая смена длится 14 дней:

1 заезд 1 июля — 14 июля

2 заезд: 14 июля — 27 июля

3 заезд: 27 июля — 9 августа

4 смена: 9 августа — 22 августа

Записаться и узнать более подробную информацию можно по телефонам: 096 202 84 08; 063 633 96 05

3)Лагерь «Джерела толерантності»

(пансионат «Славский» в пгт Славское Сколовского района Львовской области)

Организаторы Конгрес національних громад України.

Лагерь для детей от 8 до 17 лет расположен в живописном регионе Карпат. Дети будут проживать в 3-4 местных номерах со всеми удобствами. На территории лагеря бассейн, кинотеатр.

Чтобы попасть в лагерь необходимо пройти КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

1. Условия конкурса для детей 8- 12 лет http://www.kngu.org/ru/node/48

2. Условия конкурса до детей от 12 до 17 лет http://www.kngu.org/ru/node/266

Планируется два заезда

1 заезд (для детей 8-12 лет) будет проходить с 14-16 июля. Второй, для детей 12-17 лет, с 19-30 июля.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 044 248 36 70; 044 425 97 57; 044 425 97 60

4) “Мирное лето — детям Донбасса”

( программа предусматривает отдых в трех летних лагерях — два из них расположены на берегу Азовского и Черного морей, еще один – в лесу Святогорска).

Организаторы: Гуманитарный штаб “Поможем”.

Лагеря рассчитаны на детей возрастом 8-14 лет, проживающих на неподконтрольной Украине территории и в «серой зоне», а также переселенцев. Приоритет будет отдаваться детям из многодетных или неполных семей.

Детей примут 3 летних лагеря:

Лесной лагерь «Солнечный» в Святогорске Донецкой области. Смена с 9 по 22 июля.

Морской лагерь «Дельфин» в Скадовске Херсонской области. Смена с 18 по 31 июля.

Морской лагерь «Альбатрос» в поселке Стрелковое Херсонской области. Смена с 8 по 21 августа.

Проезд к местам отдыха родители обеспечивают самостоятельно. Пребывание детей в оздоровительных лагерях осуществляется полностью за счет Гуманитарного штаба.

Подать заявку можно двумя способами:

1. На сайте Гуманитарного штаба (онлайн-помощник).

2. По телефону горячей линии 0-800-509-001.

С полным перечнем необходимых документов и условиями участия в проекте можно ознакомиться на официальном сайте Гуманитарного штаба или позвонив по номеру горячей линии 0-800-509-001.

5) Муниципальный спортивно-оздоровительный лагерь «Діти Дніпра»

(г. Днепр)

Лагерь рассчитан на детей от 8 до 14 лет, проживающих в городе Днепр. Планируется 13 смен.

Фишка этого года — обучение по программе пластунов.

Онлайн регистрация на сайте коммунального предприятия «Оздоровлення та відпочинок».

Обратите внимание! Для регистрации Вам необходимо будет приложить скан-копии следующих документов:

Свидетельство о рождении ребенка

Паспорт одного из родителей (все заполненные страницы)

Идентификационный код.

Обращаем Ваше внимание, что в программе участвуют только дети, зарегистрированные в городе Днепр. Телефон для справок: (067)550 06 70.

6)Отдых за границей

С целью охвата оздоровлением и отдыхом максимального количества детей, пострадавших от проведения антитеррористической операции на Востоке Украины Минсоцполитики обратилось в посольства и консульства разных стран с просьбой активизировать сотрудничество с неправительственными организациями в вышеупомянутой сфере.

В результате принятых мер Минсоцполитики совместно с Министерством иностранных дел и заграничными дипломатическими учреждениями Украины углубило сотрудничество со многими странами ближнего и дальнего зарубежья, что позволило охватить оздоровлением за рубежом большее количество детей льготных категорий, прежде всего пострадавших от проведения АТО.

Список организаций, которые занимаются организацией оздоровления и отдыха детей за рубежом доступен на сайте Минсоцполитики. Мы уже готовим отдельный материал посвященный этому вопросу.

Лето — время новых открытий, дурманящего счастья и бескрайней свободы. Только дети со своей непосредственностью, беззаботностью и искренностью способны ощутить всю его прелесть. Хороший летний отдых для ребенка — это не только залог успешного учебного года, но и масса новых знакомств и приятных впечатлений!

Источник Донбасс SOS.