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Архив - Донецкая область

На КПВВ «Гнутово» был задержан краденый «Мерседес»

07.06.2017 10:57
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На КПВВ «Гнутово» был задержан краденый «Мерседес»

Вчера на КПВВ «Гнутово» был задержан прибывший в неподконтрольной территории автомобиль «Мерседес», за рулем которого находился 30-летний гражданин Украины, житель Луганской области.
Как сообщает в пресс-служба Государственного пограничной службы Украины, во время проверки документов водителя у пограничного наряда Донецкого отряда возникли сомнения в подлинности доверенности на право управления транспортным средством. Документ оказался поддельным. Также в ходе сотрудниками СБУ и ГФС установлено, что номера кузова уничтожены и переработаны, а иномарка находится в розыске.
Сейчас транспортное средство передано представителям Национальной полиции.



Теги: Донбасс, автомобиль, Гнутово, КПВВ
 
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