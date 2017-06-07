- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм10:20
- Житель поселка под Мариуполем хотел сдать патроны на металлолом 09:40
- Самопровозглашенные «республики» живут в экономическом вакууме09:09
- Погибшие террористы ОРДЛО все из России08:20
- В Донецке пропал известный украинский журналист и писатель: Вероятно схватили "МГБ ДНР"07:34
- Дружковка «перегрелась» за счет бюджета07:19
- «Донецкий кулак» начинает действовать22:41
- В Славянске прошла неделя Христианского Палаточного Служения19:45
- В «ДНР» промышляют «черные копатели» из России19:26
- В Мариуполе прошел «Час смерти». ВИДЕО19:09
Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм
Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. Российско-террористические бандформирования снова повысили свою огневую активность вдоль всей линии соприкосновения. Не прекращают захватчики все чаще применять и вооружение, запрещенное минскими соглашениями. За прошедшие сутки пророссийские НВФ 85 раз открывали огонь по позициям ВС Украины. Об этом сообщает 0629 с ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Приморском направлении 25 раз боевики применяли оружие против украинских воинов. Чаще всего - в районе населенного пункта Чермалык, где неоднократно били по позициям сил АТО из минометов калибра 120 мм и один раз из реактивных систем залпового огня. Также под вражеские обстрелы попадали укрепления ВСУ вблизи Водяного, Широкино, Гнутово, Тарамчука, Павлополя, Новотроицкого и Марьинки. Там противник в основном использовал стрелковое оружие, гранатометы, на некоторых участках - 82-мм минометы и вооружение БМП.
Донецкое направление. Здесь незаконные вооруженные формирования 28 раз открывали огонь по опорным пунктам ВС Украины. География вражеских обстрелов остается постоянной: такие факты зафиксированы в районе Авдеевки, Каменки, Верхнеторецкого, Новгородского, Зайцево, Новолуганского и Троицкого. Противник активно применяет стрелковое оружие, гранатометы различных модификаций, минометы калибра 82 мм, реже - калибра 120 мм.
Однако вечером бандиты совершили два мощных обстрела позиций сил АТО, которые расположены вблизи Троицкого, из ствольной артиллерии калибра 122 мм, 120-мм минометов, танковых пушек и средств поражения меньшей мощности. Также вчера боевики обстреляли жилые дома одного из прифронтовых населенных пунктов на Светлодарской дуге.
Так, около 18:30 противник нанес огневое поражение по жилому сектору поселка Новолуганское из зенитной установки ЗУ-23-2.
В результате обстрела полностью сгорело деревянное приусадебное строение во дворе по улице Космонавтов. На улице Мичурина повреждены две хозяйственные постройки, забор, крыша жилого дома. А на улице Сергиенко почти разрушена конюшня и убит домашний скот. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.
Луганское направление. На данной части фронта противник вчера чаще всего использовал оружие против украинских защитников. Зафиксировано там и больше фактов применения пророссийскими бандформированиями тяжелого артиллерийского вооружения.
В частности, в районе Крымского и Новотошковского боевики совершили несколько мощных обстрелов из 120-мм минометов и мощных артиллерийских систем калибра 122 и 152 мм. Под минометные обстрелы также попали воины ВС Украины, которые держат оборону возле Новоалександровки, Трехизбенки, Попасной, Троицкого, Катериновки и Новозвановки. Используя вооружение, бандиты прибегали к провокациям в районе станции Донец и Станицы Луганской.
В результате боевых действий за прошедшие сутки 8 бойцов сил АТО получили ранения.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, Луганская область, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
- Боевики 29 раз обстреляли защитников Мариуполя
- СБУ обнаружила в районе АТО тайник с гранатометами и гранатами
- Ситуация в АТО немного стабилизировалась: с начала суток зафиксировано 16 обстрелов со стороны боевиков
- Из САУ и минометов боевики били по позициям ВСУ в секторе "Мариуполь"
- Боевики за сутки 53 раза обстреляли позиции сил АТО – штаб
- Боевики нанесли удар по пограничникам
- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм10:20
- Житель поселка под Мариуполем хотел сдать патроны на металлолом 09:40
- Самопровозглашенные «республики» живут в экономическом вакууме09:09
- Погибшие террористы ОРДЛО все из России08:20
- В Донецке пропал известный украинский журналист и писатель: Вероятно схватили "МГБ ДНР"07:34
- Дружковка «перегрелась» за счет бюджета07:19
- «ЛНР» защитила Луганск от трамвая06:38
- «Донецкий кулак» начинает действовать22:41
- В Славянске прошла неделя Христианского Палаточного Служения19:45
- В «ДНР» промышляют «черные копатели» из России19:26
- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм10:20
- В России сожгли 200 килограммов икры для Украины09:58
- Житель поселка под Мариуполем хотел сдать патроны на металлолом 09:40
- Переговоры США и России в формате "Нуланд-Сурков": Теффт рассказал о перспективах нового формата дискуссии Вашингтона и Москвы по Украине при Трампе09:25
- Самопровозглашенные «республики» живут в экономическом вакууме09:09
- Взрывы и стрельба в городах Украины стали будничным явлением. Как выжить?08:52
- Путин и Порошенко начнут очередной этап войны - Савченко08:37
- Погибшие террористы ОРДЛО все из России08:20
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"07:50
- В Донецке пропал известный украинский журналист и писатель: Вероятно схватили "МГБ ДНР"07:34
- Взрывы и стрельба в городах Украины стали будничным явлением. Как выжить?08:52
- Путин и Порошенко начнут очередной этап войны - Савченко08:37
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"07:50
- Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет18:04
- Чтобы не было беды. Как правильно рассказать ребенку о минах17:50
- В Украине появилась вторая «полиция»: у нее есть право бить и задерживать11:00
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский08:32
- Прогноз на лето: получим безвиз, будем больше платить за коммналку, пенсионная реформа и продажа земли08:30
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"08:15
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов07:49
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
- Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- Морской отдых в «ДНР»: Бюджетно – в «курятниках», а все остальное – дорого и долго
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!