"Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР

07.06.2017 19:59

После того как власти ДНР начали "войну" с украинскими продуктами питания, "ДС" изучила ситуацию с продуктами в оккупации и расспросила жителей оккупированного Донецка, что они думают о сложившейся ситуации.

Запрет украинских продуктов

Приказом "Министерства доходов и сборов ДНР" с 1 июня "на таможенную территорию республики" запрещен ввоз сырья и продуктов животного и растительного происхождения.

Оставшиеся на складах и полках магазинов украинские продукты предпринимателям разрешено допродавать, но исключительно при условии, что завезены они были до 1 июня.

Частным же лицам (пока) разрешено провозить до 50 кг продуктов, в том числе до 5 кг мяса и мясных: считается, что такой объем идет на собственное потребление, а не на реализацию.

Ссылаясь на данный приказ "министерства", дирекции рынков, которые усердием местных властей теперь подчинены единому ГП "Рынки Донбасса", еще в двадцатых числа мая подготовили соответствующие распоряжения - о запрете предпринимателям на рынках торговать украинскими товарами животного и растительного происхождения.

Обход торговых точек на рынках 24-26 мая с соответствующим уведомлением частных предпринимателей и реализаторов проводился непосредственно руководством рынков.

Так об этом говорит женщина-реализатор сыров: "Предупредили, чтоб в течение ближайших дней весь украинский товар был распродан, попросили подписать какую-то бумагу, что с указанием, мол, ознакомлена, и предупредили, чтоб потом пеняли на себя. А что за указ такой - я пока не знаю".

"Шутить не будут: и товар отберут, и точку совсем могут закрыть, - говорит другой реализатор. - Сказали: или быстро распродавай свои кетчупы, или будешь потом сидеть дома и сам их все доедать".

Кроме того, сейчас в Донецке закрывается несколько магазинов популярной торговой сети "Амстор", на месте которых, по пока неподтвержденной, но уже широко распространенной в городе информации, будут открыты дополнительно магазины "Первого республиканского супермаркета"

Кстати, контроль и над "Первым республиканским", и над ГП "Рынки Донбасса" связывают непосредственно с "главой ДНР" Александром Захарченко и его супругой.

Рынки

На рынках ДНР остались еще украинские товары. Частный предприниматель лучше знает предпочтения своего покупателя, а покупателей, предпочитающих украинское, в "республике" достаточно много. Однако с начала года доля украинских продуктов и их ассортимент заметно уменьшились.

На рынках рыба, мясо, овощи и фрукты свежее, чем в большинстве магазинов. Цены на весь ассортимент ниже, чем в любом супермаркете, на 10-20%, а по некоторым позициям, например, творогу, сыру и рыбе, разница может доходить даже до 40%. Поэтому возле каждой палатки на рынке стоит очередь из нескольких человек, почти весь товар за день будет распродан, точнее - за полдня: после 14 часов на рынке больше половины точек уже закрыты.

Больше половины жителей "республики" с какой-то периодичностью выезжают на "большую землю", у многих есть родственники, которые живут в разных городах страны и знают украинские цены. Поэтому на рынках ДНР часто бывают случаи, когда кто-то, возмущаясь ценами, говорит: "А вот на Украине это стоит столько". Продавцы, которые тоже знают порядок цен, обычно отвечают, что "в закупке товар стал дороже" или "а вы попробуйте провезти через две таможни". Но торговаться даже на рынке теперь не принято, уступать никто не хочет.

И такая еще характерная сегодня особенность для рынка: цену на аналогичные товары все продавцы держат примерно одинаковую: если в одной точке клубника по 200 руб. (90 грн), то и в остальных вы найдете в самом лучшем случае по 190, но не меньше. Торг, как правило, не уместен.

Супермаркеты

Если сравнивать "Первый республиканский" с другими супермаркетами, например с тем же "Амстором", то первое, что бросается в глаза, - это то, что в "Амсторе" практически нет покупателей, из пятнадцати касс, где раньше всегда были покупатели, теперь работают всего две или три, но даже и на этих двух-трех обычно нет очереди.

Ассортимент "Амстора", конечно, лучше, чем в "Республиканском", но и цены почти на все заметно выше. То есть покупать более-менее качественные товары в некогда самом популярном супермаркете города теперь может от силы 10% населения. Возле самих "Амсторов", кстати, - большие, но ныне почти пустые парковочные площадки.

Если в прежние годы тут регулярно были скидки, акции и распродажи, то теперь их практически нет.

Отзывы о "Первом республиканском"

О качестве товара в "Первом республиканском", который и сейчас по старинке многие продолжают называть АТБ, лучше всего судить по отзывам обычных дончан:

"Мясное тут лучше не покупать, рыбу вообще брать страшно, сколько она там лежала? Овощи отвратительные. Лук гнилой в середине, мелкие яблоки по 50-60 руб., которые в Украине идут уже даже не как "скидка", а как "уценка

"Молочка российская, наверное, вся на этом самом дешевом соевом масле. Раньше покупала детям российские йогурты, а потом попробовала их сама - и перестала покупать. Лучше брать наши донецкие питьевые йогурты"

"Купила в "Республиканском" мыло, открыла, а оно состоит из двух половинок, просто кусок мыла уже рассыпается. Покупала какой-то российский порошок для ручной стирки, недорогой, стираю, а он даже не пенится. Не знаю, может, еще со времен СССР остался. Подруга на днях в Мариуполь едет, заказала ей хороший порошок, а то тут он даже на рынке втридорога".

"Украинская консервация на рынке есть, но очень дорогая. Брала в АТБ, то есть в "Республиканском", какую-то ростовскую фасоль. Вкус едкого соуса, в котором эта фасоль плавает, потому что самой фасоли меньше половины банки, в общем, мелкая и кислая. Потом горошек брала, то же самое: больше половины банки воды, а сам горошек - твердый и безвкусный. Потом подруга посоветовала смоленский какой-то. Взяла его, там воды, правда, меньше, но на вкус не лучше. Украинская консервация очень нравилась, но соте, лечо там всякое - это теперь для богатых, а огурцы мы сами на зиму солим"

"Купил в "Первом" зажигалку, сломалась раньше, чем выкурил пачку, в другой раз купил спички - вообще не зажигаются. И вроде не сырые, и сера есть, но не зажигаются и все. А другой коробок нормальный оказался".

Но справедливости ради, отметим, что в последние пару месяцев качество товара в "Республиканском" несколько улучшилось.

И вот еще что любопытно: даже в начале июня на полках "Республиканского" еще можно найти украинские кетчупы, горчицу, минеральную воду, соки, пиво "Черниговское" и шампанское "Артемовское".

Товары и цены в ДНР

Продтовары

Для удобства восприятия все розничные цены в рублях (а в ДНР они только в рублях) мы сразу переводим в гривни. Итак:

Хлеб (батон) - от 8 грн.

Сахар - за 1 кг - от 18 грн, гречка развесная - от 19 грн за 1 кг (дешевле, чем в прошлом году).

Масло растительное: российское - 28-35 руб. за 1 л, украинское - 35-45 грн.

Свинина - 115-140 грн за 1 кг, куры 55-60 грн, куриное бедро - 80-85 грн за 1 кг.

Колбасы преимущественно местных производителей, цена вареной колбасы начинается от 140 грн за кг.

Из рассказа очевидца: "Жена как-то хотела в супермаркете купить сосиски за 210 руб. Представьте, это 100 грн. Так сама продавец спросила ее: "Вы кому берете?" Жена не поняла, переспрашивает: "В смысле кому?" А продавец уточняет: "Кошке или собаке?" В общем, посоветовала ей взять сосиски за 280, мол, эти хотя бы есть можно, а те, что дешевле, те, сказала, не нужно"

Молочка теперь в основном донецкая и луганская, молоко - от 23-30 грн за 0,5 л, мороженое в вафельном стаканчике - от 12 грн, в шоколадной глазури - от 17 грн, сырок плавленый 80 г - 13-17 грн.

Сыры - от 140 грн на рынках и от 160 в магазинах, но сыры по 140-160 грн больше напоминают то, что в Украине называется сырным продуктом.

Рыба - в широком ассортименте: и в магазинах, и на рынке. И вяленая, и малосольная, и копченая, любых сортов, в основном из России.

Яйца куриные - в основном производства местных птицефабрик: мелкие от 17 грн, крупнее - до 32 грн.

Конфеты и печенье в магазинах примерно в 1,5 раза дороже, чем в Украине, качество при этом очень сомнительное. Плитка шоколада 100 г стоит от 36 грн, самые дешевые шоколадные конфеты - от 140 грн за 1 кг.

Традиционно дорогие в ДНР овощи и фрукты.

Цены на 4 июня: огурцы - 30-35, помидоры - 42-55, капуста цветная - 30, кабачок - 22, морковь - 18, картофель молодой - 25-30, клубника 90, черешня - 100 грн. Яблоки - самые дешевые в сезон от 22 грн, не в сезон - от 40. Шампиньоны примерно 70-90 грн, из-за низкого спроса часто лежат, пока не станут коричневыми, тогда идет скидка, но и со "скидкой" цена не менее 60 грн. Фруктовые соки: российские от 33 грн за 1 л, украинские - 37-45.

Минеральная вода в бутылке 1,5 л: российская от 12 грн, украинская - 23 (тройная наценка), "Пепси" и "Кока-кола" емкостью 2 л стоит 40-50 грн - такая же, как в украинских магазинах по 18-22, но российского разлива (то есть в 2,5 раза дороже).

Украинский кетчуп в упаковке 300 г - 17 (в Украине 8 грн). Украинская консервация (огурцы, баклажаны, лечо) тут продается за 40-45 грн (наценка примерно 50%)

Прочие товары

Одежда теперь привозится в основном из России, чаще всего это товары нижнего ценового сегмента, среди которых больше китайских, чем собственно российских. Очень много появилось магазинов и отделов, где можно приобрести недорогую российскую обувь.

В торговых центрах малолюдно, исключение составляют отделы с гаджетами, цены в которых, как, впрочем, и на прочую радиотехнику, примерно на 30-50% выше, чем, к примеру, в Мариуполе или Краматорске. Так, бюджетный смартфон, который стоит в Мариуполе 3250 грн, тут продается примерно за 4650 грн.

Шины, диски, запчасти на разные автомобили - в широком ассортименте, при отсутствии можно заказать, но цена может быть вдвое-втрое выше украинской.

Самый простой и распространенный антивирусный препарат (амизон), к примеру, стоит в украинских аптеках около 30 грн за 10 таблеток, то есть примерно 60 руб., а в Донецке точно такой же стоит 75, то есть в 2,6 раз дороже. А на более редких препаратах цена может отличаться в три или даже в четыре раза.

Сигареты в широком ассортименте. Надпись на пачке сбоку гласит: "Произведено по лицензии и под контролем правообладателя. 20 сигарет с фильтром. Международные. Богатый вкус". Никакого намека на вышеупомянутого "правообладателя" нет. Акцизной марки на пачке тоже нет. Надпись внизу пачки: "не для продажи в РФ". Кое-где еще можно приобрести сигареты с украинской акцизной маркой и с наценкой примерно 50%.

Пиво - от 17 за бутылку 0,5 л. Ассортимент очень широкий, больше российского, много белорусского, стало появляться и местное "Сармат", есть и чешское, и кое-где украинское, но цена "Львовского", к примеру, за пэт емкостью 2,4 л в пересчете выходит 75 грн.

Крепкие алкогольные напитки дешевле, чем аналогичные в России в 1,7-2 раза, то есть цены примерно на уровне украинских. Водка 0,5 л - от 48 грн. Широкий выбор вин и бренди, которые тут не стесняются называть "коньяками".

Очень много подделок, в том числе и украинских спиртных напитков, что, в общем, не скрывается в одной из точек, где продавец говорит так: "Вы же ценах ориентируетесь, хотите пить нормальное - не берите дешевое".

"Армянский" коньяк можно найти всего за 300 руб. за 0,5 л; 140 грн - это не дорого, если только вас не смущает, что на бутылке по-русски написано название - "Армянский коньяк".

Российское или украинское

В принципе в магазинах и на рынках ДНР можно найти любые товары и в любом ценовом сегменте. Преобладает продукция российских производителей. В марте глава "республики" Александр Захарченко заявлял, что "в 2016 году экспорт товаров из ДНР в РФ вырос на 34 миллионов долларов и доля российской продукции теперь составляет 84,4 процента". Цифра несколько завышенная, но действительно процентов 60-70 продуктов теперь российские, примерно 15-20 - местного производства, остальное - украинские и белорусские бренды.

В России продукты питания всегда были дороже, чем в Украине, а качество, напротив, по большинству позиций уступало. Кто-кто, а дончане знают, что и в прежние времена, до 2014 г., многие частники везли из Украины в ту же Ростовскую область украинские продукты: мясо, сало, молочку, овощи, фрукты.

Сегодня для значительной части жителей ДНР потребительская корзина состоит только (или преимущественно) из недорогих продуктов питания и хозяйственных товаров самой первой необходимости. Даже российский сайт regnum.ru, специализирующийся на "новостях из СНГ", характеризуя ситуацию в "молодых республиках", пишет, в частности, следующее: "Сегодня у жителей ДНР одна проблема - пока еще низкая покупательская способность. Поэтому магазины берут на реализацию товары подешевле. Этой же политики придерживаются и российские предприниматели".

В донецких супермаркетах преобладают российские товары, о которых сами россияне говорят: "Вам в Донбасс везут самое дешевое". Да и многие дончане не стесняются признать банальный, хоть и мало радостный факт: "Россия сделала из нас рынок сбыта своего дерьма".

В общем, чтоб там ни говорили о ценах, но сегодня продукты, хозтовары, лекарства и подгузники люди продолжают везти в Донецк из подконтрольных Украине городов. А это и есть лучший индикатор того, где качественнее и дешевле.

Источник dsnews