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Архив - Донецкая область

Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге

07.06.2017 12:45
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Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге

Бойцы украинской армии в составе спецназа батальона "Донбасс - Украина" сегодня ночью нанесли огневой удар и уничтожили опорный пункт террористов "ДНР" на Светлодарской дуге. Передает “УСН-1492News”.

Информацию об этом опубликовал командир батальона Вячеслав Власенко (позывной "Филин"), опубликовав на собственной странице в соцсети кадры работы украинских спецназовцев.

Стало известно, что удар был нанесен под населенным пунктом Доломитное, которое находится в полукилометре расстояния от Новолуганского, находящегося под контролем сил АТО и попавшего под обстрел террористов накануне вечером.

Указанный огневой удар стал ответом украинских бойцов на провокацию "ДНР".



Теги: Донбасс, ДНР, АТО, ВСУ, обстрелы, террористы, Светлодарская дуга
 
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