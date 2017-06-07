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Архив - Донецкая область

Житель поселка под Мариуполем хотел сдать патроны на металлолом

07.06.2017 09:40
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Житель поселка под Мариуполем хотел сдать патроны на металлолом

Мужчина из Староигнатовки хотел разбогатеть, сдавая патроны на металлолом. Об этом сообщает 0629 с ссылкой на пресс-службу правоохранителей.

Правоохранители получили информацию о том, что один из жителей Старогнатовки дома хранит взрывоопасные предметы. Как оказалось, мужчина, делал это для того, чтобы позже распилить снаряд и сдать его на металлолом.

Сотрудники Волновахского отдела полиции провели обыск в доме 53-летнего жителя поселка.

Правоохранители обнаружили и изъяли РПГ-7, который мужчина нашел на окраине прифронтового села. Зная, что указанный снаряд является опасным, он хранил его во дворе, возле сарая.

На месте происшествия работали взрывотехники, которые провели все необходимые процедуры и нейтрализовали взрывоопасный снаряд. Открыто уголовное дело по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.



Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, металлолом, уголовное дело, обыск, патроны
 
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