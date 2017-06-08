Последние новости раздела
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах20:42
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе20:30
- СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ДОНБАССА17:12
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВЛЯЮТ БАЗУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ13:45
- Половина Донецкой области может остаться без воды11:45
- В ОРДЛО начала восстанавливаться связь МТС11:40
- Никакой Европы нам не нужно: жители «Л/ДНР» массово оформляют биометрические паспорта11:10
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- В Донецке исчезла мобильная связь07:41
- Стало известно, когда в Авдеевке появится вода07:03
Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах
08.06.2017 20:42
Прямо сейчас боевики ведут обстрел посёлка Сартана в Кальмиусском районе Мариуполя.
Как сообщили 0629 местные жители, снаряды попали в район кладбища, перебит газопровод. Один из снарядов попал в зернохранилищё.
Сами жители прячутся в подвалах.
На место выехали спасатели, задействованы все оперативные службы города.
Пресс-офицер сектора "Мариуполь" подтвердил информацию об обстреле и о повреждении зернотока.
По предварительной информации погибших и раненых нет.
В пресс-службе полиции 0629 сообщили, что на место выехал глава полиции Мариуполя Николай Побойный. Пока другой информации в полиции нет.
Источник: www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, обстрел, подвал, боевики
Читайте также:
- Страшная правда про обстрелянную Талаковку: кого обвиняют местные жители
- Губернатор Донетчины, при котором появилась ДНР, высказался об обстреле Мариуполя
- Годовщина ада в поселке Сартана: мир на линии огня (ВИДЕО)
- В Мариуполе расстреляли маршрутку (ФОТО)
- В Мариуполе слышна канонада - работают "Грады"
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах20:42
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе20:30
- СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ДОНБАССА17:12
- Плотницкий выступил с угрозами в адрес Порошенко, Франции и Германии15:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВЛЯЮТ БАЗУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ13:45
- Половина Донецкой области может остаться без воды11:45
- В ОРДЛО начала восстанавливаться связь МТС11:40
- Никакой Европы нам не нужно: жители «Л/ДНР» массово оформляют биометрические паспорта11:10
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- В Донецке исчезла мобильная связь07:41
- Картины лидера нацистов продают за десятки тысяч (видео)22:36
- В Киеве работница банка выманила у жены погибшего бойца АТО 400 тысяч гривен22:15
- Янукович згоден віддати вкрадені гроші Донбасу21:55
- МИД Украины: Россия превратила Донбасс и Крым в "пространство бесправия"21:38
- ИГИЛ назвала страны, в которых совершит новые теракты21:28
- Новая украинская соцсеть оказалась недоступной для пользования21:15
- В седьмом сезоне "Игры престолов" покажут рекордное количество сожженных людей20:55
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах20:42
- Следами Лободы: кого из Одессы выгнали следующим20:40
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе20:30
- 8 ИЮНЯ – КАРП КАРПОЛОВ: ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ10:55
- Первый признак старения организма и начала болезней09:40
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- Науковці назвали фактор, що продовжує життя08:55
- Числа удачи: определяем свои счастливые дни по дате рождения08:35
- Ученые раскрыли шокирующую правду о горячем шоколаде08:15
- Текіла для лікування багатьох хворіб07:52
- Пенсии и МВФ: какие рекомендации выполнила власть и как это изменит жизнь украинцев20:43
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
- Как стать миллионером в Украине: опыт отечественных олигархов18:55
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”