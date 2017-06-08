Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах

08.06.2017 20:42

Прямо сейчас боевики ведут обстрел посёлка Сартана в Кальмиусском районе Мариуполя.

Как сообщили 0629 местные жители, снаряды попали в район кладбища, перебит газопровод. Один из снарядов попал в зернохранилищё.

Сами жители прячутся в подвалах.

На место выехали спасатели, задействованы все оперативные службы города.

Пресс-офицер сектора "Мариуполь" подтвердил информацию об обстреле и о повреждении зернотока.

По предварительной информации погибших и раненых нет.

В пресс-службе полиции 0629 сообщили, что на место выехал глава полиции Мариуполя Николай Побойный. Пока другой информации в полиции нет.

Источник: www.0629.com.ua