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Стало известно, когда в Авдеевке появится вода
Стало известно, когда жителям многострадальной Авдеевки дадут воду
Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
По его словам, ремонтники уже закончили работы на ЛЭП, а на Донецкой фильтровальной станции начали заполнять резервуары водой. Далее воду обработают, отфильтруют и подадут в сторону города. Жебривский подчеркивает, если все пойдет по плану, вода в Авдеевку дойдет примерно до часу ночи.
Однако сначала ею заполнят резервуары, а уже после начнется подача населению. Таким образом, жителям города воду стоит ждать не ранее завтрашнего утра.
«Подчеркиваю, если на той стороне все будет по плану. Со стороны территории, контролируемой Украиной, для приема и раздачи воды все готово», — комментирует Жебривский.
Глава Донецкой военно-гражданской администрации уверяет, дефицита воды в Авдеевке нет. С четверга питьевую и техническую воду развозят спасатели и местные коммунальщики. Бутилированной питьевой водой людей обеспечивает также «Красный Крест».
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Донецкая область, Авдеевка, вода
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