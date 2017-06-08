Точка на карте: Обитель белой голубки

08.06.2017 09:15

Сразу несколько оберегов насчитал в тельмановском селе Коньково наш корреспондент.

Как утверждают местные жители, именно они отвели войну от этого живописнейшего уголка приазовской степи.

Первопроходцы Дикого поля

Исполнилось двести пятнадцать лет с того дня, когда на левом берегу Грузского Еланчика человек проложил первую борозду. К сожалению, авторы летописей Дикого поля не указали имя землепашца. А ведь именно он должен был быть упомянут наравне с основателем казацкого хутора есаулом Коньковым.

Безымянными остались и те, кто возвел Свято-Преображенский храм и мельницу, жернова которой сотню лет безропотно вращала река. Но такова уж манера летописцев всех времен и народов - воздавая славу сильным мира сего, забывать о пахаре и строителе.

Но простим им сей грешок. Главное, что храм Божий и мельница продолжают удивлять ныне живущих безупречными формами. А еще первопроходцы Дикого поля оставили потомкам в качестве наследства заповедник "Хомутовская степь".

Все это вместе взятое возводит Коньково в ранг благодатных мест, где вольно дышится ковылю Лессинга, малой птахе, человеку.

Однако в бывшем казачьем хуторе имеется еще одна особенность. А именно - Коньково является единственным селом Тельмановского района, чьи нивы и усадьбы пощадила война. И, по заверениям местных, данный феномен объясняется заступничеством высших сил. Каких именно, сейчас и попытаемся выяснить.

Камень-бродяга обрел приют

Когда-нибудь не только избранные,

но и все люди сумеют прочесть каменную летопись.

Своим покровителем жители Коньково считают обыкновенный камень, который сегодня занимает почетное место в Свято-Преображенском храме. Судя по истертым граням, бродяга изрядно попутешествовал на своем веку. Его на протяжении длительного времени пихали поддых ползучие ледники, а шлифовали свирепые вьюги и перенявшие всю ярость ливней речные струи.

Однако валун приютили в церкви не из чувства сострадания. Таких бедолаг предостаточно на речном берегу. Но только на этом имеется метка в виде отпечатка босой ступни.

Наделенные фантазией прихожанки и сегодня утверждают, что след оставила Матерь Божья во время прогулки по Дикому полю. И уж конечно, они отвергли научное объяснение происхождения метки, которое дал начальник Приазовской геологоразведочной экспедиции Алексей Малый.

Ну, а дальше начали происходить вещи и вообще из ряда вон выходящие. Зафиксированы случаи, когда прикоснувшиеся к камню паломники впадали в транс, а одна дамочка даже заговорила на неизвестном языке. Скорее всего - половецком, или, может быть, еще более древнем.

И знаете, я готов поверить во все это. Как доказывают ученые мужи, камни обладают способностью не только накапливать информацию, но и передавать её. Вот только услышать голос хранителей истории способны лишь избранные. Да и те редкий свой дар считают результатом психических отклонений. И поэтому предпочитают помалкивать.

По реке, аки по суху

Хозяйка здешних мест Ирина.





Еще один оберег - белая голубка. Как рассказала секретарь местной администрации и просто обаятельная дива Ирина, птицу впервые заметили на кресте, который венчает главный купол Свято-Преображенского храма именно в тот день, когда окоем впервые содрогнулся от канонады.

Наверное, при обычных обстоятельствах местные вряд ли бы обратили внимание на отшельницу. Но в тяжкую годину человек уподобляется далекому пращуру, который готов в обыденном увидеть вещее знамение.

Всё верно. Если волна подступит к самому порогу, поневоле обратишься к Всевышнему, ангелу-хранителю, значащимся в церковных календарях святым и восседающей на кресте белой голубке. Ведь ни одно другое пернатое так плотно не повёрстано с безоблачным небом, как голубка.

Причем, веру в чудесное не смогли выкорчевывать из сознания народного даже дипломированные атеисты. Например, достаточно познакомиться с местным жителем, назовем его Корнеем, и убедиться, что таковые существуют.

Корней в когорту верующих до определенного момента не входил. По этому праздник Троицы решил провести на рыбалке. Увы, счастье не сопутствовало Корнею. Вдобавок ко всему, на велосипед рыбака набросилась отбившаяся от стада корова.

Рыбалка в следующий праздник Троицина дня оказалась еще более печальной. То, что Корней принял за прибрежную кочку, оказалось клубком пресмыкающихся. Поэтому вместо нагретой солнышком почвы ощутил всем копчиком жуткий холод. А после пересек речное плесо, даже не замочив пяток, куда в таких случаях обычно перемещается душа.

Что же касается белой голубки, то увидеть её мне не удалось. Наверное, улетела, чтобы испить речной водицы, или же перебралась в другое село, где люди тоже ищут покровительства и защиты.

Часовенка с видом на речные дали

Часовенка с видом на речные плеса.





Оберег № 3 - источник на правом берегу Грузского Еланчика. Как утверждают многочисленные паломники - целительный.

Не берусь судить, настолько это соответствует истине, однако своим существованием человек, зверь и малая былинка обязаны влаге.

Охраняет сей бесценный дар привратница, хмуроглазая молодайка, у которой через руку переброшены бывшие в употреблении носильные вещи.

- В таком виде сюда нельзя,- говорит привратница и осуждающе смотрит на встрепанные ветром локоны Ирины.- Повяжите голову косынкой…

Однако спутница решительно отстраняет протянутое тряпье:

- Лучше уж возьму еще один грех на душу...

Мысленно рукоплещу представительнице власти. Во-первых, мне глубоко симпатичны умеющие постоять за себя люди, а во-вторых, линялая косынка испортила бы всю фотосессию. Я уже даже прикинул, где именно следует запечатлеть миловидную хозяйку здешних мест.

На обустройство источника денег не пожалели. Глядящая в речные плеса изящная часовенка, врезанные в крутой берег лестничные марши, взятое под крышу место для омовения.

Но, честно признаться, мне почему-то становится жаль закатанный в бетон родник. Лучше бы он, как и сотни веков назад, продолжал вольный бег в речное плесо.Впрочем, это сугубо личное мнение. Если вода источника-оберега действительно изгоняет хвори и лечит душу, то пусть так и будет.

Забытый вкус прабабушкиного каравая

Старая мельница.





Мельница на противоположном берегу Грузского Еланчика в список оберегов не включена. А жаль, ведь старая школа, которая считается самой теплой в округе, по сравнению с ветераном мукомольного дела - сущая первоклассница.

На днях мельнице исполнилось сто одиннадцать. Об этом сообщает теперешний её хозяин Иван, которого Ирина именует Иваном Ивановичем. Что ж, еще при царе Горохе крестьяне приравнивали мельника к пономарю, волостному писарю и учителю церковно-приходской школы.

Да и назвать нового знакомого по имени не поворачивается язык. Было в нем что-то от первопроходцев Дикого поля, мужиков степенных, ведающих цену вынутому из печи хлебу.

А еще в глазах Ивана Ивановича читалась легкая досада. Он словно ощущал некую вину перед пращурами. Раньше жернова приводила в движения река, а теперь - электричество. Но мука уже не такая, как прежде.

- Мы,- сетует мельник,- угробили сорта пшеницы, которые выращивали прапрадеды. Заодно сломали печи, в которых прабабушки пекли караваи высшего качества. А теперь вздыхаем над изделиями, которые по привычке продолжаем называть хлебом.

Предлагаю Ивану Ивановичу вернуть на место прадедовские жернова, запустить водяное колесо и засеять хотя бы малый клочок пашни зерном тех сортов, которые легли в первую борозду Дикого поля.

Идея накормить земляков настоящим хлебом прямому потомку первопроходцев явно по душе. Но кроме совета нужна еще и конкретная помощь. А здесь, как вы верно поняли, бессильны белая голубка, камень-бродяга с отпечатком босой ступни и прочие обереги этого чудесного уголка приазовской степи.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Фото автора.