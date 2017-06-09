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Архив - Донецкая область

АВДЕЕВКА НА ПОРОГЕ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ

09.06.2017 12:20
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АВДЕЕВКА НА ПОРОГЕ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ

Если в ближайшее время фильтровальная станция снова не начнет работать, то Авдеевка может остаться без воды. Запасов воды для города осталось на несколько дней. Такое сообщение сделала пресс-служба Министерствао по вопросам оккупированных территорий. 

Сейчас в город доставили около тысячи бутылей воды. Ее будут выдавать местным жителям возле стадиона с 10.00 до 15.00. 

Напомним, что недавно на Донецкой фильтровальной станции произошла авария. Украинские ремонтники пока не могут начать ее восстановление, так как необходимо дождаться согласования с представителями так называемой «ДНР». 

Спасатели готовы провести обследование и разминирование территории, чтобы можно было безопасно пройти к фильтровальной станции, но не могут начать работы, так как боевики в любой момент могут начать обстрел.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Авдеевка, вода, гуманитарная катастрофа
 
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