«ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить

09.06.2017 11:42

В «штабе ДНР» изощряются как могут, только бы удержать боевиков на передовой

Об этом сообщил нардеп и лидер группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«В штабе «1-го АК ДНР» предпринимают беспрецедентные меры по поддержанию численности и степени укомплектованности подчиненных частей и подразделений на хотя бы минимально возможном уровне. Осуществляются мероприятия по удержанию боевиков на «военной службе» и предотвращению разрыва «контрактов»», — отметил он.

В частности, по указанию «штаба корпуса» командование подразделений требует от желающих разорвать «контракт» боевиков «возместить затраты» «ДНР» на их подготовку и содержание; в отдельных подразделениях – вплоть до «возмещения затрат» на продовольственное и вещевое обеспечение, и даже на оружие и боеприпасы.

При этом, подобные требования чаще предъявляются к «военнослужащим» из числа местных жителей, реже – к российским наемникам, что вызывает дополнительное возмущение местных боевиков.

Отметим, к концу мая в «ЛДНР» резко возросло количество боевиков, решивших покончить с терроризмом. Массово подают рапорты на досрочное расторжение контрактов из-за недовольства низким уровнем денежного обеспечения и пренебрежительным отношением к ним со стороны командиров — кадровых военнослужащих РФ.

Как сообщалось ранее, руководство «ЛНР» крайне недовольно качеством боевиков и тем, что Россия присылает мало профессиональных военных. В частности, они жалуются на зачисление в ряды боевиков граждан с хроническими заболеваниями, крайне неудовлетворительными морально-деловыми качествами, низким уровнем элементарной грамотности и асоциальным поведением.

Источник: Politeka.