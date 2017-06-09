- В ОБСЕ рассказали, как оккупанты вывозят с Донбасса в РФ грузовики с пшеницей и подсолнечником14:55
- АВДЕЕВКА НА ПОРОГЕ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ12:20
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ12:10
- Стало известно, какие гумконвои гоняют в Украину «благотворительные фонды». ВИДЕО11:56
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить11:42
- «ДНРовцам» выдали ваучеры на обогащение бизнесмена11:12
- Террористы обстреляли поселок Каменка - ранен подросток10:30
- Украине предложили рецепт победы на Донбассе10:20
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах20:42
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе20:30
Екстрений з’їзд пропагандистів Кремля в Донецьк: з’явилися подробиці
Стало відомо про подробиці перебування в тимчасово окупованому Донецьку журналістів російських пропагандистських ЗМІ
Про це повідомляє прес-служба головного управління розвідки Міноборони України.
«Командування російських окупаційних військ продовжує інформаційно-пропагандистські заходи з метою дискредитації сил АТО», – йдеться в повідомленні.
Зокрема, вдалося встановити, що в підрозділах 11 окремого мотострілецького полку ДНР у Донецьку представники російських пропагандистських ЗМІ у супроводі заступника начальника штабу корпусу проводили зйомки фейкових сюжетів “про застосування підрозділами АТО забороненого озброєння”.
Як повідомлялося раніше, командування російських військових на Донбасі викликало на підмогу головних пропагандистів Кремля. Так, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей було організовано роботу кореспондентів інформаційних агентств «Life News» і телеканалу «Росія-1″ для підготовки спеціальних пропагандистських репортажів.
Джерело: Politeka.
Теги: Донецк, Донбасс, съезд, Кремль
- «На благословенной земле Донбасса националисты не должны получить ни голоса!»
- Юрий Луценко в Донецке: «Кто-то должен сесть!»
- Виктор Янукович выдвинут кандидатом в президенты
- В Донецке собрались лучшие сосудистые хирурги и ангиологи
- Наболело! Творческие союзы Донбасса обратились с открытым письмом к президенту
- Жители Донецкой области просят президента открыть трассу "Донецк - Курахово"
- В ОБСЕ рассказали, как оккупанты вывозят с Донбасса в РФ грузовики с пшеницей и подсолнечником14:55
- АВДЕЕВКА НА ПОРОГЕ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ12:20
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ12:10
- Стало известно, какие гумконвои гоняют в Украину «благотворительные фонды». ВИДЕО11:56
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить11:42
- «ДНРовцам» выдали ваучеры на обогащение бизнесмена11:12
- Террористы обстреляли поселок Каменка - ранен подросток10:30
- Украине предложили рецепт победы на Донбассе10:20
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах20:42
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе20:30
- Екстрений з’їзд пропагандистів Кремля в Донецьк: з’явилися подробиці15:15
- В ОБСЕ рассказали, как оккупанты вывозят с Донбасса в РФ грузовики с пшеницей и подсолнечником14:55
- В Китае разгневанные инвесторы зоопарка на глазах посетителей бросили тиграм живого осла. ВИДЕО14:39
- В Каталонии назначили дату референдума о независимости14:30
- Нюансы медреформы: как власть поможет рожать14:20
- На eBay выставлены уникальные кроссовки Apple14:15
- БЕЗ ШАШЛЫКОВ И РЫБАЛКИ ПРОЙДЕТ ЛЕТО НА ДОНБАССЕ14:00
- Что происходит с ценами на овощи и фрукты в Украине: ЦИФРЫ13:45
- Потребитель сможет выбирать, у кого покупать электроэнергию, – Пидлисецкий13:30
- Почему на самом деле Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе13:16
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Профилактика депрессии: 10 советов09:48
- Чим небезпечна крижана вода?09:10
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше08:45
- Ці морепродукти покращують роботу мозку08:22
- Ресторанный этикет: правила, которые все нарушают07:58
- 8 ИЮНЯ – КАРП КАРПОЛОВ: ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ10:55
- Первый признак старения организма и начала болезней09:40
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- Науковці назвали фактор, що продовжує життя08:55
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Первый признак старения организма и начала болезней
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский