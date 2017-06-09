Екстрений з’їзд пропагандистів Кремля в Донецьк: з’явилися подробиці

09.06.2017 15:15

Стало відомо про подробиці перебування в тимчасово окупованому Донецьку журналістів російських пропагандистських ЗМІ

Про це повідомляє прес-служба головного управління розвідки Міноборони України.

«Командування російських окупаційних військ продовжує інформаційно-пропагандистські заходи з метою дискредитації сил АТО», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, вдалося встановити, що в підрозділах 11 окремого мотострілецького полку ДНР у Донецьку представники російських пропагандистських ЗМІ у супроводі заступника начальника штабу корпусу проводили зйомки фейкових сюжетів “про застосування підрозділами АТО забороненого озброєння”.

Як повідомлялося раніше, командування російських військових на Донбасі викликало на підмогу головних пропагандистів Кремля. Так, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей було організовано роботу кореспондентів інформаційних агентств «Life News» і телеканалу «Росія-1″ для підготовки спеціальних пропагандистських репортажів.

Джерело: Politeka.