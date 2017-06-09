Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ

09.06.2017 12:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ

Реакция жителей «ДНР» на так называемую «национализацию» предприятий Донбасса может оказаться вовсе не такой, как ожидали власти

Об этом сообщил нардеп и лидер группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Дело в том, что в результате «национализации» основные угольные предприятия на временно оккупированной территории Донбасса фактически прекратили работу. Также фиксируются задержки заработной платы на работающих предприятиях и выплаты пенсий.

В связи с этим среди населения «ДНР» растут протестные настроения.

«С учетом потери рынка сбыта (подконтрольная Украине территория), решение данной проблемы в ближайшей перспективе не представляется возможным. В связи с этим в среде шахтеров, находящихся в неоплачиваемых отпусках, все более активно обсуждается вопрос организации массовых акций протеста в защиту своих прав (Донецк, Макеевка, Енакиево, Горловка)», — говорится в сообщении.

Источник: Politeka.



Теги: Донбасс, ДНР, национализация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх