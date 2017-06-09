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Оперативная смекалка помогла мариупольской полиции найти грабителя в диване (ФОТО)
Преступник пытался спрятаться от правоохранителей в диване.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.
Мужчина «специализировался» на ювелирных изделиях, которые срывал с прохожих женщин. Сыщики установили место проживания злоумышленника, однако сначала в квартире его не нашли. Оперативная смекалка помогла отыскать его в мягкой мебели. В отсеке для белья согнувшись «калачиком», он пытался переждать визит правоохранителей. Но полицейские отыскали грабителя и привлекли к ответственности.
Криминальная биография жителя Мариуполя насчитывает несколько судимостей за имущественные виды преступлений. Последний раз опытный грабитель освободился из мест лишения свободы в феврале этого года и почти сразу «подсел на иглу». Наркотики нуждались в деньгах, которых у него не было. Поэтому мужчина стал промышлять тем, что срывал драгоценности с женщин.
Сейчас ему избирается мера пресечения в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Сотрудники уголовного розыска устанавливают места сбыта похищенного и количество его жертв. Пока установлена его причастность к 4 таким правонарушениям.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, грабитель, диван
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