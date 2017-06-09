Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оперативная смекалка помогла мариупольской полиции найти грабителя в диване (ФОТО)

09.06.2017 20:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Преступник пытался спрятаться от правоохранителей в диване.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Мужчина «специализировался» на ювелирных изделиях, которые срывал с прохожих женщин. Сыщики установили место проживания злоумышленника, однако сначала в квартире его не нашли. Оперативная смекалка помогла отыскать его в мягкой мебели. В отсеке для белья согнувшись «калачиком», он пытался переждать визит правоохранителей. Но полицейские отыскали грабителя и привлекли к ответственности.

Криминальная биография жителя Мариуполя насчитывает несколько судимостей за имущественные виды преступлений. Последний раз опытный грабитель освободился из мест лишения свободы в феврале этого года и почти сразу «подсел на иглу». Наркотики нуждались в деньгах, которых у него не было. Поэтому мужчина стал промышлять тем, что срывал драгоценности с женщин.


Сейчас ему избирается мера пресечения в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Сотрудники уголовного розыска устанавливают места сбыта похищенного и количество его жертв. Пока установлена ​​его причастность к 4 таким правонарушениям.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, грабитель, диван
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх