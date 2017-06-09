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Террористы обстреляли поселок Каменка - ранен подросток
В ходе обстрела в селе Каменка Ясиноватского района ребенок 2002 года рождения получил минно-взрывную травму. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
«Артобстрел начался около 21.10. При взрыве снаряда ребенок находился на улице возле дома, и его ранило осколками.У мальчика - осколочные ранения обеих ног и грудной клетки. Пострадавшего направлено в госпиталь в Покровск», - говорится в сообщении.
По данному факту Дружковским отделением полиции, к территории обслуживания кого входит село Каменка, открыто уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
Ранее группа "ИС" сообщала, что боевики обстреляли позиции пограничников в Сартане - трое бойцов контужены.
Источник: http://sprotyv.info
Теги: Донбасс, обстрел, Ясиноватский район, террористы
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