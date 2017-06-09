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Украине предложили рецепт победы на Донбассе
Украина победит на Донбассе, когда украинский народ полюбит Вооруженные силы.
Об этом в интервью Українському тижню сообщил волонтер, мобилизованный боец АТО Мартин Брест.
"Пока народ не будет видеть своей армии в положительном свете, пока не будет любить по-настоящему своих военных, победы не будет. Сейчас народ армию не любит, достаточно включить новости на телевидении — там в основном негатив, а нам нужны качественные художественные и документальные фильмы, интересные сериалы про Вооруженные силы", - отметил Брест.
По его словам, для Украины один из важных моментов — государственный заказ на создание патриотического украиноязычного контента военной тематики для радио и ТВ.
Кроме того, этот продукт должен быть от независимых коммерческих продакшн-студий.
"Телевидение правит миром. Что там скажут, то люди и будут думать. Пока непонятно, почему для псевдоветеранских общественных организаций в государстве есть 20 млн грн, а для создания патриотического кино нет. Война — это всегда о деньгах", - подчеркнул он.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, война, победа
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