Украине предложили рецепт победы на Донбассе

09.06.2017 10:20

Украина победит на Донбассе, когда украинский народ полюбит Вооруженные силы.

Об этом в интервью Українському тижню сообщил волонтер, мобилизованный боец АТО Мартин Брест.

"Пока народ не будет видеть своей армии в положительном свете, пока не будет любить по-настоящему своих военных, победы не будет. Сейчас народ армию не любит, достаточно включить новости на телевидении — там в основном негатив, а нам нужны качественные художественные и документальные фильмы, интересные сериалы про Вооруженные силы", - отметил Брест.

По его словам, для Украины один из важных моментов — государственный заказ на создание патриотического украиноязычного контента военной тематики для радио и ТВ.

Кроме того, этот продукт должен быть от независимых коммерческих продакшн-студий.

"Телевидение правит миром. Что там скажут, то люди и будут думать. Пока непонятно, почему для псевдоветеранских общественных организаций в государстве есть 20 млн грн, а для создания патриотического кино нет. Война — это всегда о деньгах", - подчеркнул он.

Источник: http://from-ua.com