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Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
Группа экспертов «Информационного сопротивления» сообщила о том, что в Донецкой народной «республике» проблему всеобщего безденежья планируют решать с помощью ваучеров, информирует replyua.net.
Как стало известно, самым малообеспеченным слоям населения будут выданы ваучеры, которые потом можно будет продать или обменять на различные товары. «Исполняющий обязанности главы администрации» подконтрольного «ДНР» Докучаевска Качанов распорядился выдавать малообеспеченным слоям населения ваучеры номиналом 3000 рублей, которые можно впоследствии отоваривать», отметили эксперты. В Информационном сопротивлении также подчеркнули, что выданные населению ваучеры будут принимать не везде – их можно будет отоваривать только в магазинах бывшего депутата Докучаевского городского совета.
Напомним, что за прошедшие сутки украинские военные понесли потери на Донбассе. Сегодня стало известно, что погиб один боец, еще шестеро военных получили ранения. За минувшие сутки режим прекращения огня был нарушен 45 раз, и сейчас ситуация остается без изменений. За последние дни в несколько раз увеличилось количество обстрелов на Луганском направлении.
Теги: Донбасс, ДНР, АТО
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