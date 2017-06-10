Что и сколько можно перевозить через линию разграничения

10.06.2017 20:50

Объем, вес, количество багажа, который перевозят граждане (в ручной клади и / или автомобильным транспортом) через украинские КПВВ* на линии разграничения утверждены в приказе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

На данный момент действующим является приказ МинВОТ № 39 от 24.03.2017 «Об утверждении Перечня и объемов товаров, разрешенных для перемещения в / из гуманитарно-логистических центров и через линию соприкосновения» в последней редакции от 16.05.2017.

Итак, по состоянию на июнь через линию разграничения граждане могут перевозить товары (кроме личных вещей и подакцизных товаров) в следующем объеме:

на подконтрольную территорию и в обратном направлении – товары, суммарная стоимость которых не превышает эквивалент 10 тыс. грн и суммарный вес которых не превышает 75 кг на одного человека;

с подконтрольной территории в гуманитарно-логистические центры (действовали на базе КПВВ) – товары, суммарная стоимость которых не превышает эквивалент 10 тыс. грн и суммарный вес которых не превышает 75 кг на одного человека;

из гуманитарно-логистических центров на неподконтрольную территорию – товары, суммарная стоимость которых не превышает эквивалент 20 тыс. грн и суммарный вес которых не превышает 150 кг на человека.

Перечень товаров, разрешенных для перемещения в / из гуманитарно-логистических центров и через линию соприкосновения

Пищевые продукты:

мука пшеничная, ржаная;

хлебобулочные изделия;

макаронные изделия;

крупы;

говядина;

свинина;

сало;

мясо птицы;

рыба и морепродукты;

колбасные изделия;

полуфабрикаты;

молоко;

сметана;

сыры мягкие, твердые;

масло;

яйца куриные;

сахар;

масло подсолнечное;

соль;

пряности;

овощи;

фрукты;

кондитерские изделия;

диабетические товары пищевого назначения;

вода питьевая (в том числе бутилированная).

При этом приказом МинВОТ не определены ограничения по весу или числу на провоз продуктов. Т. е. каждого вида можно ввозить, сколько требуется, главное, чтобы суммарно общий вес товаров не превышал 75 кг на человека.

Непродовольственные товары:

бытовая химия;

письменные и канцелярские принадлежности;

печатная продукция (периодические издания, книги и т.д.)

товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства;

одежда, белье, обувь (и другая галантерея)

мелкая бытовая техника;

лекарственные средства в определении Закона Украины «О лекарственных средствах» – не более 5-ти упаковок или 5-ти единиц каждого наименования;

изделия медицинского назначения для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля за его состоянием.

Подакцизные товары (только гражданам старше 18 лет):

200 сигарет, или 250 г табака, либо эти изделия в наборе общим весом, не превышающим 250 г;

5 л пива,

2 л вина,

1 л крепких (с содержанием спирта более 22%) алкогольных напитков.

Перечень товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан:

товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства в количестве, обеспечивающем потребности одного лица на период поездки;

одежда, белье, обувь, предназначенные исключительно для собственного пользования и имеют признаки бывших в пользовании;

личные украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней, имеющие признаки бывших в употреблении (на лице у обоснованной количества)

платежные карты – не более 3 единиц;

1 фотоаппарат, 1 кино-, видеокамера вместе с разумным количеством дополнительных принадлежностей;

переносные музыкальные инструменты – не более 2 шт.;

1 переносное звуковоспроизводящее устройство (в том числе магнитофон, диктофон, проигрыватель компакт-дисков и т.п.) с разумным количеством пленок, пластинок, дисков;

1 переносной радиоприемник;

сотовые (мобильные) телефоны – не более 2 штук;

1 телевизор;

переносной персональный компьютер – не более 1 шт. и периферийное оборудование и принадлежности к нему;

флеш-карты – не более 3 шт.;

калькуляторы, электронные книги – не более 2 шт.;

обычные и / или прогулочные детские коляски в количестве, соответствующем количеству детей, пересекающих линию соприкосновения вместе с гражданином, а в случае отсутствия детей – не более 1 шт.;

1 инвалидная коляска на каждого человека с инвалидностью, а в случае отсутствия лица с инвалидностью – не более 1 шт.;

индивидуальные изделия медицинского назначения для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля за его состоянием с признаками бывших в использовании;

лекарственные средства в количестве, не превышающем 2-х упаковок каждого наименования на одно лицо (кроме лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества)

1 часы;

0,5 л туалетной воды и / или 100 г духов;

спортивное снаряжение – велосипед, удочка рыболовная, комплект лыж, комплект теннисных ракеток, другое аналогичное снаряжение, предназначенное для использования одним лицом;

личные вещи с признаками пользования (мебель, посуда, кухонные принадлежности, постельное белье и постельное белье, книги, тетради, канцелярские принадлежности, ковры, картины, светильники, инструменты, детские игрушки) в случае переезда лица на проживание с неподконтрольную территорию на подконтрольную территорию.

Источник: dnews.dn.ua