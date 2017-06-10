Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ДНР накрывает экологическая катастрофа

10.06.2017 08:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ДНР накрывает экологическая катастрофа

Жители Горловки сообщают, что на уже пару лет не работающих шахтах города "ДНР" прекращает водоотлив: «Внимание, важная информация! По приказу минугля дыры отключают водоотливы шахт бывших объединений Артёмуголь и Орджоникидзеуголь».

Для местных жителей такие вещи тревожны по двум причинам. Во-первых, пока из неработающих шахт откачивают воду, их безработные горняки надеются на чудо; затопление же означает крах последних иллюзий. Во-вторых, затопление шахт несет экологические риски: например, подтопление окружающих территорий и попадание в грунтовые воды ядохимикатов, в том числе и радиоактивных, в изобилии содержащихся в шахтах.

«Третий ставок Волынцевского водохранилища уже отравлен химией из шахты Углегорская… Зимой рыбаки видели рыжего цвета воду в заливе… С недавнего времени вода рыжего цвета пошла на шахту Калинина, которая сбрасывает воду в направлении Водобуда… По итогам обследования принято решение о запрете потребления воды из источников в зоне влияния ГП «Горловский химический завод».

Источник: real-vin.com



Теги: Донбасс, шахта, экология, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх