Гостиница в Австрии и частные дома: как распорядился деньгами бывший директор «Мариупольтеплосети»

10.06.2017 12:50

Более 700 миллионов гривен составляет на сегодняшний день долг «Мариупольтеплосети» перед НАК «Нафтогазом». Примерно треть в этом огромном долге — пеня. Остальные деньги были украдены, разбазарены, прикарманены. И сегодня власти предлагают мариупольцам молча и терпеливо выплачивать и сумму похищенного, и проценты по этому «вкладу» из собственных кошельков, вместо того чтобы отыскать украденное и вернуть в городскую казну.

Так куда же уплыли народные денежки?

Сайт 0629.com.ua проследить их долгий путь, начиная с 2007 года, когда коммунальное предприятие «Мариупольтеплосеть» возглавил Дмитрий Раус.

До столь престижного назначения Раус был чиновником со стажем. Прежде чем занять столь ответственный пост, он долгое время возглавлял районную администрацию, потом бывший мэр Юрий Хотлубей приблизил его до должности заместителя городского головы по коммунальным вопросам. Эта последняя должность и стала трамплином к директорству в «Мариупольтеплосети».

В тот период это было стабильно работающее предприятие. Согласно официальным данным, которые озвучивали в те годы в пресс-службе Мариупольского городского совета, уровень оплаты населением коммунальных платежей составлял 106%. Тем не менее, уже на следующий год долг «Мариупольтеплосети» достиг 34 миллионов гривен.

Чтобы никому не отдавать эти миллионы, в 2009 году Мариупольский городской совет принимает решение закрыть долговое предприятие и учредить новое — коммунальное коммерческое предприятие «Мариупольтеплосеть». Естественно, пока без долгов.

Но уже к концу 2009 года долг Мариуполя перед «Нафтогазом» снова появился и достиг 41 миллиона гривен. Официально горожанам поясняли, что во всем виновата «разница в тарифах». То есть государство не спешило компенсировать разницу между тем тарифом, который платили горожане, и реальной стоимостью, по которой страна покупала голубое топливо. Разница в тарифе — это как раз и была та золотая жила, на которой наживались олигархи, и которую ликвидировали уже нынешние власти в рамках реформирования НАК. В Мариуполе в 2009 году на это дело списали 29 миллионов гривен (например, в Херсоне сумма долга составила всего 5 миллионов, при такой же, как в Мариуполе, численности населения).

Ну а дальше долги ККП «Мариупольтеплосеть» только росли, пока не достигли астрономических 800 миллионов гривен к концу 2016 года.

Как мы уже отмечали, часть этих денег — пеня, а часть — это кредиты, которые брала Теплосеть под гарантии городского совета.

Май 2009 года. Горсовет берет в долг 12 млн. грн. на погашение текущих долгов Теплосети.

Июнь 2010 года — 11.8 млн. грн в лизинг на новое оборудование.

Октябрь 2010 года - 8 млн. грн кредит на погашение долгов населения.

Сентября 2012 года — кредит на 5 млн. грн. на обеспечение хозяйственной деятельности.

Июнь 2013 года - 20 млн. грн в долг на те же цели.

Итого — 56,8 миллиона гривен.

И это только то, что удалось отследить по решениям сессий Мариупольского горсовета. Куда и как тратились эти деньги и как возвращались предприятием, отследить сегодня практически невозможно. В 2011 году в офисе "Мариупольтеплосети" произошел пожар, который уничтожил существенную часть документов. В 2014 году по время пожара городской администрации значительная часть документации тоже была уничтожена. Ну а человек, которому можно было бы задавать вопросы, то есть сам Дмитрий Раус, сбежал.

Осенью 2013 года он неожиданно исчез из Мариуполя. По словам мэра Юрия Хотлубея, Дмитрий Раус выехал в командировку выполнять ответственное поручение. Затем - «в отпуск, но в марте приступит к работе». Затем оказалось, что он способен управлять предприятием даже дистанционно, а в январе 2014 года Раус неожиданно написал заявление на увольнение по собственному желанию, и в "Мариупольтеплосети" появился новый начальник, Роман Дубиков. Он стал рубить странные коррупционные схемы по аренде жилья, которое зачем-то оформляло предприятие за пределами Мариуполя. Схемы были связаны с мэром Юрием Хотлубеем. И Дубикова сняли.

Его сменил Игорь Клименко, который тут же подал заявление в прокуратуру и сообщил, что на предприятии были похищены 34 единицы котельного оборудования. Того самого, которое приобреталась в долг под гарантии городского совета. Общая сумма ущерба была оценена в 11 миллионов 537 тысяч гривен. То есть предприятие осталось и без денег, и без оборудования.

Но это далеко не все, что было похищено либо растрачено.

За средства бюджета были закуплены три гелеоустановки для городских больниц. Предполагалось, что они позволят полностью отказаться от нагрева воды в этих больницах за счет газа. Однако купили не то, точнее, что-то недокупили в комплекте оборудования. В результате гелеополя не аккумулируют тепло, воду приходится догревать электричеством даже в летнее время! Это при том что любой летний душ на приусадебном участке без всякой гелеоустановки нагревает воду до 50 градусов. В Мариуполе на "догрев" выбросили порядка 6 миллионов гривен.

Когенерационная установка, которая была смонтирована в 2010 году и должна была вырабатывать электроэнергию и отапливать дома микрорайона Восточный, в настоящее время демонтирована и вывезена из города в неизвестном направлении. То есть украдена. Стоимость установки — 11,8 млн. грн.

Но и это не все. Дмитрий Раус любил реализовывать различные проекты, под которые брал деньги в долг. Установка тепловых насосов, приобретение оборудования для производства изоляционного полиуретанового утеплителя, изготовления стройматериалов, разведения рыбы и многое другое.

На сегодняшний день сказать, что из этого всего сохранилось, а что похищено, нельзя. На официальный запрос 0629 в «Мариупольтеплосеть» мы получили ответ: с приходом нового руководства ревизия имущества предприятия не проводилась.

Правда, есть информация по тепловым насосам. Их Раус хотел купить целых 30 штук. По факту успел приобрести лишь 7 общей стоимостью 2 миллиона 150 тысяч гривен. Но в наличии из семи осталось только 3 насоса. 4 насоса исчезли в неизвестном направлении.

«Раус был хитрым. Он не воровал с платежей. Он воровал с кредитов и оборудования, - рассказал 0629 на условиях анонимности депутат нескольких созывов Мариупольского городского совета. - Они должны были с сыном Хотлубея деньги вывести и построить гостиницу в Австрии на двоих. Но я слышал, что Раус кинул и Хотлубея и оформил всю недвижимость на свою жену», - рассказал источник.

Благодаря полученному доступу к австрийским реестрам, нам удалось отыскать Дмитрия Рауса в Австрии, и вот что удалось узнать.

Еще в 2012 году Дмитрий Раус, его нынешняя жена Евгения Бауман и их партнер, бывший начальник управления земельных ресурсов Мариупольского горсовета Роман Челпан выехали в Австрию и зарегистрировали на троих частную компанию — общество с ограниченной ответственностью, доли в котором распределились следующим образом: Бауман — 60%, Раус — 30%, Челпан — 10%.

Уставной капитал - 35 тысяч евро.

В том же году они приобрели два частных дома в Альпах, в городишке Сэнт-Урбан, по соседству друг с другом. В одном из домов прописались вместе Евгения Бауман и Дмитрий Раус, во втором — Роман Челпан.

Есть и гостиница - Bellis Hotel. Небольшой отель в горах. Он также оформлен в собственность в 2012 году. Но в отличие от ООО, на 100% принадлежит Евгении Бауман, жене Дмитрия Рауса.

Сегодня они вместе с Дмитрием Раусом счастливо живут в Австрии, растят детей и чувствуют себя вполне счастливыми.

О партнерах Дмитрия Рауса по австрийскому бизнесу много узнать не удалось. Разве что любопытный факт всплыл о Евгении Бауман. Оказывается, в 2011 году городской совет единогласно решил отдать ей здания по адресу Краснофлотская, 167 (сейчас ул. Флотская, 167), то есть помещения КП «Коммунальник». Из-за этого новому мэру Вадиму Бойченко пришлось в 2016 году переносить предприятие в другое место.

О Романе Челпане известно в Мариуполе больше. Долгое время контролировал земельные вопросы в городском совете. На его имя зарегистрирован ФОП, в кведах которого значится сдача в аренду техники, недвижимости, целый ряд строительных работ. Семья Челпана имеет бизнес в Мариуполе, связанный с недвижимостью. В 2016 году Роман Челпан проходил по делу, которое рассматривал Краматорский районный суд, в отношении Мариупольского государственного университета.

Согласно материалам дела № 234/22258/15-к, в университете начисляли заработную плату людям, которые не являлись сотрудниками университета и не читали лекции студентам. Среди подозреваемых в получении незаконной выгоды значится и бывший начальник Госкомзема Мариуполя.

Все эти люди могут и дальше беззаботно жить, поскольку до настоящего времени прокуратура не предъявила ни одного подозрения по делу о хищениях на «Мариупольтеплосети». «Дело возбуждено по факту, а не в отношении конкретных лиц. В настоящее время подозрение никому не предъявлено», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.