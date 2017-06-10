НАЦКОМІСІЯ СХВАЛИЛА ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ НА ВОДУ ДЛЯ ДОНЕЧЧИНИ

10.06.2017 07:30

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила проект постанови щодо встановлення нових тарифів на водопостачання та водовідведення для абонентів “КП “Компанія “Вода Донбасу”.

Відповідну інформацію було опубліковано в матеріалах засідань НКРЕКП від 6 червня 2017 року.

Зокрема, йдеться про затвердження таких тарифів з водопостачання на водовідведення:

На централізоване водопостачання:

споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 5,21 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 10,99 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

На централізоване водовідведення:

споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 5,11 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 9,36 грн за 1 куб. м (без ПДВ)

– Планові тарифи з центрального водопостачання зросли на 34,35% споживачам, які є суб’єктами господарювання, тобто підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства, які купують воду у ліцензіата (Компанії “Вода Донбасу” – ред.) і на 27,38% для споживачів, яким надається послуга з водопостачання, – йдеться в обґрунтуванні до проекту рішення.

У свою чергу, вартість водовідведення для підприємств та звичайних абонентів відповідно зросте на 30,18% та 37,74%.

Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні Уряду – газеті «Урядовий кур’єр».

Источник: dotb.dn.ua