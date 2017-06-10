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НАЦКОМІСІЯ СХВАЛИЛА ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ НА ВОДУ ДЛЯ ДОНЕЧЧИНИ
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила проект постанови щодо встановлення нових тарифів на водопостачання та водовідведення для абонентів “КП “Компанія “Вода Донбасу”.
Відповідну інформацію було опубліковано в матеріалах засідань НКРЕКП від 6 червня 2017 року.
Зокрема, йдеться про затвердження таких тарифів з водопостачання на водовідведення:
На централізоване водопостачання:
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 5,21 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 10,99 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
На централізоване водовідведення:
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 5,11 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 9,36 грн за 1 куб. м (без ПДВ)
– Планові тарифи з центрального водопостачання зросли на 34,35% споживачам, які є суб’єктами господарювання, тобто підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства, які купують воду у ліцензіата (Компанії “Вода Донбасу” – ред.) і на 27,38% для споживачів, яким надається послуга з водопостачання, – йдеться в обґрунтуванні до проекту рішення.
У свою чергу, вартість водовідведення для підприємств та звичайних абонентів відповідно зросте на 30,18% та 37,74%.
Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні Уряду – газеті «Урядовий кур’єр».
Источник: dotb.dn.ua
Теги: Донбасс, вода, тариф, комиссия
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