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Павел Жебривский: нужно время, чтобы Донбасс поддержал курс на НАТО
10.06.2017 20:28
Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что быстрые перемены в менталитете жителей Донбасса невозможны. Об этом он сказал в интервью 5 каналу.
«На востоке Украины наименьшее количество тех людей, которые поддерживают курс евроатлантической интеграции Украины, и сказать, что кардинально что-то изменилось, нельзя. Если кто-то думает, что психотип человека, его предпочтения за один день изменятся, нет, не изменятся», — сказал Жебривский.
«Нужно достаточно много времени для того, чтобы изменить ориентиры людей», — добавил он.
Теги: Донбасс, НАТО, евроинтеграция, Жебривский
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