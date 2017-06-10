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Архив - Донецкая область

Павел Жебривский: нужно время, чтобы Донбасс поддержал курс на НАТО

10.06.2017 20:28
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Павел Жебривский: нужно время, чтобы Донбасс поддержал курс на НАТО

Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что быстрые перемены в менталитете жителей Донбасса невозможны. Об этом он сказал в интервью 5 каналу.

«На востоке Украины наименьшее количество тех людей, которые поддерживают курс евроатлантической интеграции Украины, и сказать, что кардинально что-то изменилось, нельзя. Если кто-то думает, что психотип человека, его предпочтения за один день изменятся, нет, не изменятся», — сказал Жебривский.
«Нужно достаточно много времени для того, чтобы изменить ориентиры людей», — добавил он.



Теги: Донбасс, НАТО, евроинтеграция, Жебривский
 
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