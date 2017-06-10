Российские наемники в «ДНР» и «ЛНР» уклоняются от участия в боевых действиях — ГУР

10.06.2017 21:50

В рядах военнослужащих соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, призванных из числа местных жителей, возросло количество случаев уклонения от участия в боевых действиях.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Главного управления разведки Украины.

«Военнослужащие симулируют заболевания и оформляют стационарное лечение в медицинских учреждениях по месту жительства», – говорится в сообщении.

Российское оккупационное командование организовало работу мобильных групп медицинских работников из числа кадровых военных ВС РФ, чтобы вернуть таких лиц на передовую.

«Выявленных симулянтов в сопровождении комендантского подразделения направляют на передовые позиции», – резюмировали в ГУР.

Источник: ghall.com.ua