Спасатели Мариуполя получили новую технику и современное оборудование

10.06.2017 13:50

9 июня в Мариуполе на базе аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области спасателям передали новую технику, современное оборудование и оснащение. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В частности, были вручены дыхательные аппараты на сжатом воздухе AIRGO, полнолицевые маски к ним; контрольная установка Multitest plus для проверки указанных масок; пожарные рукава производства Германии. Также получено пиротехническое оборудование, а именно: системы безопасности контроля доступа, мультиинструмент, системы безопасности надзора и обнаружения, магнитометр и прочее. Данное оснащение поможет спасателям выполнять работу на новом качественном уровне, стопроцентно переоснастить газодымозащитную службу Донецкого областного гарнизона, а также позволит значительно облегчить работу подразделений в экстремальных условиях.

Кроме того, новая пожарно-спасательная техника, которая пополнила автопарк, позволит в разы повысить эффективность работы подразделений. Она имеет такие преимущества, как повышенная проходимость, возможность доставки личного состава и огнетушащих веществ в труднодоступные места, возможность вывезти большое количество огнетушащих веществ, освещение места работ в ночное время и др. Присутствующим воочию показали свойства новой техники во время демонстрации работы лафетных стволов.

Как отметили в ГСЧС, полное перевооружение подразделений Службы спасения сегодня происходит с целью повышение уровня безопасности населения.

Источник: mariupolnews.com.ua