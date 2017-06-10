- У КРАМАТОРСЬКУ НАМАГАЛИСЯ ПРИВЕРНУТИ УВАГУ ДО ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ09:30
- Через пункт пропуска в районе Новоазовска, боевики вывозят в Россию пшеницу и подсолнух09:12
- ДНР накрывает экологическая катастрофа08:50
- Жители Славянска возмущены технологией установки тренажерных площадок08:30
- НАЦКОМІСІЯ СХВАЛИЛА ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ НА ВОДУ ДЛЯ ДОНЕЧЧИНИ07:30
- Оперативная смекалка помогла мариупольской полиции найти грабителя в диване (ФОТО)20:38
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры16:12
- Екстрений з’їзд пропагандистів Кремля в Донецьк: з’явилися подробиці15:15
- В ОБСЕ рассказали, как оккупанты вывозят с Донбасса в РФ грузовики с пшеницей и подсолнечником14:55
- АВДЕЕВКА НА ПОРОГЕ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ12:20
У КРАМАТОРСЬКУ НАМАГАЛИСЯ ПРИВЕРНУТИ УВАГУ ДО ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
У Краматорську пройшла акція «Грані», що покликана привернути увагу до проблеми торгівлі людьми. Її ініціювала Міжнародна організація з міграції.
На головній площі Краматорська розташували три великі куби, що розкривають перехожим історії постраждалих від торгівлі людьми. Також на них розміщено телефони гарячих ліній та координати служб, що допоможуть людині, яка опинилася у скрутному становищі. Серед учасників акції були також і діти. Їм роздали пам’ятки, аби малеча знала про небезпеку та могла захистити свої права.
У Краматорську Інсталяція «Грані» пробуде три тижні, а потім вирушить до Запоріжжя.
– Ми працюємо по всій Україні. З 2000 року наша організація надала допомогу 13 тисячам українців, що постраждали від торгівлі людьми. Якщо раніше це були переважно молоді жінки, що страждали від сексуального насильства, то зараз ми дуже багато працюємо з чоловіками, які постраждали від трудової експлуатації,- розповіла журналісту до «До ТеБе» координатор Програми протидії торгівлі людьми Представництва МОМ в Україні Катерина Арданьян.
Источник: dotb.dn.ua
Теги: Донбасс, Краматорск, акция, торговля людьми
- Америка контролирует, как в Краматорске тратят деньги
- Краматорские активисты борются с неправильной парковкой (ФОТО)
- На митинге в Краматорске осудили экстремизм и станцевали под музыку (ФОТО)
- Краматорский подросток показал Америке, в чем сила
- Страна Лимония: в Киеве построили "банановую баррикаду" (ВИДЕО)
- В Краматарске "покупают" амброзию по гривне за килограмм
- У КРАМАТОРСЬКУ НАМАГАЛИСЯ ПРИВЕРНУТИ УВАГУ ДО ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ09:30
- Через пункт пропуска в районе Новоазовска, боевики вывозят в Россию пшеницу и подсолнух09:12
- ДНР накрывает экологическая катастрофа08:50
- Жители Славянска возмущены технологией установки тренажерных площадок08:30
- НАЦКОМІСІЯ СХВАЛИЛА ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ НА ВОДУ ДЛЯ ДОНЕЧЧИНИ07:30
- Оперативная смекалка помогла мариупольской полиции найти грабителя в диване (ФОТО)20:38
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры16:12
- Екстрений з’їзд пропагандистів Кремля в Донецьк: з’явилися подробиці15:15
- В ОБСЕ рассказали, как оккупанты вывозят с Донбасса в РФ грузовики с пшеницей и подсолнечником14:55
- АВДЕЕВКА НА ПОРОГЕ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ12:20
- У КРАМАТОРСЬКУ НАМАГАЛИСЯ ПРИВЕРНУТИ УВАГУ ДО ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ09:30
- Через пункт пропуска в районе Новоазовска, боевики вывозят в Россию пшеницу и подсолнух09:12
- ДНР накрывает экологическая катастрофа08:50
- Жители Славянска возмущены технологией установки тренажерных площадок08:30
- Украинские граждане, работающие за пределами страны и переводящие в страну заработанное, повышают уровень экономики08:10
- Набирає чинності закон про нові дозвільні процедури у будівництві07:54
- НАЦКОМІСІЯ СХВАЛИЛА ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ НА ВОДУ ДЛЯ ДОНЕЧЧИНИ07:30
- В Раде рассказали о крупнейшем инвесторе Украины (видео)22:12
- Застрял в лифте — остался без телефона: появилась новая схема развода21:48
- Падение вертолета в Черном море: есть жертвы21:35
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Профилактика депрессии: 10 советов09:48
- Чим небезпечна крижана вода?09:10
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше08:45
- Ці морепродукти покращують роботу мозку08:22
- Ресторанный этикет: правила, которые все нарушают07:58
- Первый признак старения организма и начала болезней
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе
- В Донецке исчезла мобильная связь