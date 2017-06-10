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В Доброполье планируют закупить семь квартир для сирот, в Добропольском районе - две
По инициативе главы ДонОГА Павла Жебривского в Донецкой области реализуется проект по приобретению жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Приобретение жилья проходит на условиях равнозначного софинансирования за счет областного и местных бюджетов. Об этом сообщил Департамент информационной и внутренней политики облгосадминистрации.
Всего для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, купят более 100 квартир и домов. Наибольшее количество жилья приобретут города Мариуполь - 25, Лиман - 10, Краматорск - 10, Доброполье - 7, Константиновка - 5, Бахмут - 4, Покровск - 4 и Артемовский район - 4. Общая сумма составит 26 млн. 962 тыс. гривен, из которых предусмотрено 13 млн. 531 тыс. гривен из областного бюджета и 13 млн. 531 тыс. гривен из бюджетов городов и районов.
В городах Селидово, Славянск, Торецкое, Мангушском, Великоновоселковском и Славянском районах - 3 квартиры или дома. В Мирнограде, Добропольском, Александровском, Марьинском и Ясиноватском районах выделили средства на приобретение двух единиц жилья. Первые ключи от квартиры Жебривский уже лично вручил девушке-сироте в Волновахе. Сейчас готовят квартиру и дом в Мирнограде и поселке Бердянское Мангушского района.
Напомним, на призыв Добропольского городского совета присылать предложения по продаже городу квартир для сирот поступила только одна заявка.
Источник: 06277.com.ua
Теги: Донбасс, Доброполье, сирота, квартира
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- В Доброполье планируют закупить семь квартир для сирот, в Добропольском районе - две14:50
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