В Краматорске пройдет День йоги

10.06.2017 13:30

В Краматорске 18 июня на аллее около ДКиТ НКМЗ пройдет праздник йоги, во время которого все желающие смогут познакомиться с азами Индийской культуры, освоить элементарные упражнения и познакомиться с интересными людьми.

В этом году праздник йоги в Краматорске проходит под эгидой посольства Индии. Организаторы обращают внимание местных жителей на тот факт, что йога – это не просто набор физических упражнений, а целая культура, основанная на мире, поиске гармонии, бережном отношении к своему телу и здоровом образе жизни.

Принять участие в празднике смогут все желающие, начиная от самых маленьких и заканчивая пожилыми людьми. Начало мероприятия запланировано на 18:00. Желающие должны прийти в удобной одежде и хорошем настроении, коврики будут предоставлены организаторами.

Также организаторы приглашают на праздник людей с инвалидностью, которые смогут освоить элементарные техники и дыхательную гимнастику.

Источник: 6264.com.ua