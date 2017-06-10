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В Краматорске пройдет День йоги
В Краматорске 18 июня на аллее около ДКиТ НКМЗ пройдет праздник йоги, во время которого все желающие смогут познакомиться с азами Индийской культуры, освоить элементарные упражнения и познакомиться с интересными людьми.
В этом году праздник йоги в Краматорске проходит под эгидой посольства Индии. Организаторы обращают внимание местных жителей на тот факт, что йога – это не просто набор физических упражнений, а целая культура, основанная на мире, поиске гармонии, бережном отношении к своему телу и здоровом образе жизни.
Принять участие в празднике смогут все желающие, начиная от самых маленьких и заканчивая пожилыми людьми. Начало мероприятия запланировано на 18:00. Желающие должны прийти в удобной одежде и хорошем настроении, коврики будут предоставлены организаторами.
Также организаторы приглашают на праздник людей с инвалидностью, которые смогут освоить элементарные техники и дыхательную гимнастику.
Источник: 6264.com.ua
Теги: Донбасс, Краматорск, йога, посольство
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