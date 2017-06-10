Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В православном храме в Мариуполе стартуют бесплатные уроки английского

10.06.2017 19:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В православном храме в Мариуполе стартуют бесплатные уроки английского

В помещении при храме Святого Пантелеймона в районе автовокзала будут проходить курсы по английскому языку. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель проекта «Чарівна Майстерня» Юлия Острякова, передает MRPL.CITY.

«Мы считаем, что наиболее эффективно обучение проходит в малых группах, поэтому набираем ограниченное количество участников. Если вы давно хотели освоить язык, на котором говорит половина планеты – поторопитесь», - пишут организаторы.

Храм находится улице Успенская, 5. Записаться на курс можно по телефонам 0987031029 или 0987031014. Первое занятие состоится в следующую субботу, 17 июня.



Теги: Донбасс, Мариуполь, английский, храм
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх