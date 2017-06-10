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В православном храме в Мариуполе стартуют бесплатные уроки английского
10.06.2017 19:50
В помещении при храме Святого Пантелеймона в районе автовокзала будут проходить курсы по английскому языку. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель проекта «Чарівна Майстерня» Юлия Острякова, передает MRPL.CITY.
«Мы считаем, что наиболее эффективно обучение проходит в малых группах, поэтому набираем ограниченное количество участников. Если вы давно хотели освоить язык, на котором говорит половина планеты – поторопитесь», - пишут организаторы.
Храм находится улице Успенская, 5. Записаться на курс можно по телефонам 0987031029 или 0987031014. Первое занятие состоится в следующую субботу, 17 июня.
Теги: Донбасс, Мариуполь, английский, храм
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