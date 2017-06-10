В православном храме в Мариуполе стартуют бесплатные уроки английского

10.06.2017 19:50

В помещении при храме Святого Пантелеймона в районе автовокзала будут проходить курсы по английскому языку. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель проекта «Чарівна Майстерня» Юлия Острякова, передает MRPL.CITY.

«Мы считаем, что наиболее эффективно обучение проходит в малых группах, поэтому набираем ограниченное количество участников. Если вы давно хотели освоить язык, на котором говорит половина планеты – поторопитесь», - пишут организаторы.

Храм находится улице Успенская, 5. Записаться на курс можно по телефонам 0987031029 или 0987031014. Первое занятие состоится в следующую субботу, 17 июня.