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В жилом доме Красногоровки обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд
10.06.2017 14:30
В одном из жилых домов прифронтовой Красногоровки обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
«По улице Шевченко в доме местных жителей был обнаружен танковый снаряд, который не разорвался», – сказано в сообщении.
О пострадавших не сообщается.
Напомним, в результате обстрела прифронтовой Марьинки ранены двое мирных жителей.
Источник: dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, дом, Красногоровка, снаряд
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