В жилом доме Красногоровки обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд

10.06.2017 14:30

В одном из жилых домов прифронтовой Красногоровки обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«По улице Шевченко в доме местных жителей был обнаружен танковый снаряд, который не разорвался», – сказано в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, в результате обстрела прифронтовой Марьинки ранены двое мирных жителей.

Источник: dnews.dn.ua