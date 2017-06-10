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Военные на передовой в Приазовье получили солнечные батареи
10.06.2017 19:11
Военнослужащие в Приазовье смогут зарядить телефоны, рации, планшеты и тепловизоры благодаря альтернативным источникам электроэнергии. Об этом говорится в сюжете «Військового телебачення України», передает MRPL.CITY.
Солнечные батареи военным привезли волонтеры. По словам волонтера Елены Шевцовой, в отличие от генераторов солнечные батареи тихие и не нуждаются в топливе. Кроме того, с наличием провода на 50 метров их можно перенести с опасных позиций в безопасное место. Волонтеры подобрали панели разной мощности, чтобы бойцы могли заряжать как телефоны и планшеты, так и технику для наблюдения за противником. Военным написали инструкцию, как подключить панель, и дали номера поддержки.
Теги: Донбасс, телефон, военные, Приазовье
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