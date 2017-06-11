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Мариупольцы с инвалидностью открыли пляжный сезон
Сегодня, 11 июня, на специализированном пляже Мариуполя люди с инвалидностью открыли купальный сезон. В Приморском районе собралось более полусотни мариупольцев с ограниченными возможностями.
Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
Пляж оборудован бетонной дорожкой спуска в воду, поручнями, раздевалкой, душевой кабиной, туалетом и лежаками под навесом.
Чтобы жители могли добраться до воды, для них организовали специальные троллейбусные маршруты с Левобережного и Кальмиусского районов. Троллейбусы будут ходить в течение всего летнего периода в воскресные дни.
Безопасность отдыха на воде для людей с инвалидностью будет обеспечивать городская аварийно-спасательная служба.
Напомним, первый в Украине специализированный пляж открыли в Мариуполе в 2012 году.
Источник: 0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, пляж, инвалиды
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