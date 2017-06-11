- Заключенный экс-прокурор Краматорска объявил голодовку20:10
- На Донетчине масштабно празднуют День Европы19:30
- Мариупольцы с инвалидностью открыли пляжный сезон18:50
- Боевики обстреляли насосную станцию Южно-Донбасского водопровода из гранатометов15:52
- Боевики обстрелом повторно обесточили водостанцию после ремонта13:10
- На Донетчине создали уникальную систему региональной безопасности12:36
- Восстановлено водоснабжение около 1 млн жителей Донбасса12:10
- У КОСТЯНТИНІВЦІ ЗАТРИМАЛИ КЕРІВНИКА МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ, ЯКИЙ “ДОПОМАГАВ” В ОФОРМЛЕННІ ПАСПОРТІВ ЗА 500 ГРИВЕНЬ11:50
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Российские наемники в «ДНР» и «ЛНР» уклоняются от участия в боевых действиях — ГУР21:50
На Донетчине масштабно празднуют День Европы
Празднование Дня Европы собрало тысячи людей в Покровске. Об этом возглавляющий Донецкую областную военно-гражданскую администрацию Павел Жебривский сообщает в Facebook.
Он пишет: «Праздник со слезами на глазах. Буквально. С одной стороны — украинцы отныне могут свободно путешествовать по Европе. С другой — в Покровске и нескольких окрестных городах и поселках нет воды — боевики снова повредили насосную станцию в Ясиноватском районе. Но считаю, что праздник должен состояться — люди на него заслуживают.
Совместными усилиями вопреки попыткам террористов посеять в сердцах уныние, сделаем Донбасс жемчужиной Украины и Европы.
Приятно видеть на улицах Покровская тысячи улыбающихся людей в вышиванках и костюмах народов Европейского Союза. Обещаю: мэры городов и главы районов, которые одели национальные костюмы стран, которые они представляют, поедут к тем странам на стажировку. Кто не одел — пусть ждет следующего Дня Европы)))».
Источник: farwater.net
Теги: Донбасс, праздник, День Европы, Покровск (Красноармейск)
- Когда на Луганщине переселенцам начнут давать кредиты на жилье19:50
- На Донетчине масштабно празднуют День Европы19:30
- В Северодонецке спасатели совершили рейд по местам отдыха19:10
- Мариупольцы с инвалидностью открыли пляжный сезон18:50
- Боевики обстреляли насосную станцию Южно-Донбасского водопровода из гранатометов15:52
- В Луганской области выделят более 220 млн гривен на развитие агропромышленного комплекса15:38
- В Рубежном отмечают безвиз автопробегом15:10
- Новый фотопроект стартовал в Лисичанске14:50
- Боевики обстрелом повторно обесточили водостанцию после ремонта13:10
- На Донетчине создали уникальную систему региональной безопасности12:36
- Когда на Луганщине переселенцам начнут давать кредиты на жилье19:50
- На Донетчине масштабно празднуют День Европы19:30
- В Северодонецке спасатели совершили рейд по местам отдыха19:10
- Мариупольцы с инвалидностью открыли пляжный сезон18:50
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США18:30
- У Путина отыскали ответ для Порошенко по поводу немытой России18:10
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля17:50
- Україна експортувала олії на $1,98 млрд17:29
- Компания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон17:10
- Украинцы могут остаться без пенсий: в Кабмине сделали тревожное предупреждение16:54
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Как переселенцу доказать право на соцвыплаты от государства12:39
- Гранты и краудфандинг: Где переселенцу взять деньги на бизнес с нуля11:50
- Ученые доказали пользу супружеской жизни для здоровья11:30
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Первый признак старения организма и начала болезней
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные
- Биометрические паспорта: в ЕС недовольны действиями Порошенко
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России