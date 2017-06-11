В оккупированном Докучаевске введен режим чрезвычайной ситуации

11.06.2017 22:15

В связи с остановкой насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода в Докучаевске объявили режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает интернет-издание «Остров».

Чрезвычайная ситуация введена в городе «МЧС ДНР». Для минимизации последствий чрезвычайной ситуации водоснабжение города осуществляется от водозабора «Майский» ГП «Докучаевский флюсо-доломитный комбинат». Также организован подвоз воды силами «МЧС ДНР», предприятий и частных лиц.