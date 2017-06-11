Заключенный экс-прокурор Краматорска объявил голодовку

11.06.2017 20:10

Роман Гапеев огласил бессрочную сухую голодовку в знак протеста против незаконного его удержания в тюрьме.

Вчера не состоялось сразу два судебных заседания с участием прокурора. В одном из них должны были признать незаконным нахождение Романа Гапеева в СИЗО, другой суд должен был рассматривать апелляционные жалобы на приговор изюмского суда по делу краматорских прокуроров. Отмена заседаний стала причиной голодовки.

Когда она закончится неизвестно, поскольку следующее заседание суда состоится не ранее 31 июля 2017 года.

Защитнику Гапеева не дали возможности встретиться со своим подзащитным и сообщили об угрозе жизни его клиента.

Напоминаем, что Роман Гапеев и Андрей Сухинин - экс-прокуроры Краматорска. Выступили против взяточничества, связанного с многомиллионными коррупционными схемами, организованных военной прокуратурой и представителями "ДНР". Незаконный бизнес - масштабные каналы поставки контрафактной продукции, производящейся на подпольных спиртзаводах и табачных фабриках в зоне проведения антитеррористической операции. Прокуроры обвиняют в преступлениях военного прокурора сил АТО Константина Кулика.

Источник: 6264.com.ua