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Российские танки опять обстреляли жилсектор Авдеевки, разрушены три дома. ВИДЕО.
12.06.2017 10:30
Боевики так называемой "ДНР" обстреляли город Авдеевка Донецкой области из танков.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.
11 июня, около 18:00 во время обстрела позиций сил украинской армии в районе Авдеевки под огонь, который вели танки боевиков, также попали жилые кварталы города.
"В результате взрыва 125 мм снаряда повреждены три жилых дома по улице Островского. В зданиях выбиты стекла и пробиты крыши. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. В жилом квартале, который попал под обстрел также повреждено электрическую сеть", - добавили в штабе АТО.
Источник: https://www.youtube.com
Теги: Донбасс, Авдеевка, разрушения, АТО, обстрелы
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