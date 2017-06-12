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В Мариуполе на детей спустили бойцовских собак
12.06.2017 11:05
На двоих подростков 12 и 15 лет на футбольном поле набросились собаки, которых хозяева выгуливали без поводков и намордников.
Об этом 0629 сообщили в пресс-службе в полиции.
По словам девятиклассника Дмитрия, хозяева псов прокричали, чтобы мальчики убегали. Когда подростки оторвались от преследования, они позвонили в колл-центр полиции. Младшему из них, Андрею, стало плохо. Оператор вызвала на место скорую и патрульных. При этом она 8 минут удерживала школьников на линии до приезда полицейских.
Полицейские не нашли ни владельцев собак, ни самих животных, но продолжают их разыскивать.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, дети, собаки
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