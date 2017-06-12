Водоснабжение пяти районов Донецкой области осуществляется почасово из резерва и путем подвоза – ГСЧС

12.06.2017 12:17

Водоснабжение населения 5 районов Донецкой области осуществляется почасово из резервных резервуаров и путем подвоза воды. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



По состоянию на 7.00 12 июня водоснабжение населения (около 388 тыс. жителей) в 5 районах области осуществляется почасово из 21 резервного резервуара общей емкостью 61 тыс. м куб, а именно: Покровском (178 тыс. чел., 5 резервуаров - 27 тыс. м куб), Селидовском (80 тыс. чел., 6 резервуаров - 7 тыс. м куб), Волновахском (50 тыс. чел., 4 резервуара - 16 тыс. м куб), Добропольском (50 тыс. чел., 2 резервуара - 2 тыс. м куб) и Марьинском (30 тыс. чел., 4 резервуара - 9 тыс. м куб) районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время необходимость подвоза воды отсутствует, кроме трех населенных пунктов – Волновахи, Марьинки и Красногоровки.



"При почасовой подаче воды, возможность обеспечения населения водой может составлять 2 суток. Решается вопрос о возобновлении электроснабжения в условиях безопасности работников", - отмечают в ведомстве.



Также по состоянию на 7.00 12 июня газоснабжение в Авдеевке отсутствует, ремонтные работы поврежденного в результате боевых действий 7 июня подземного газопровода (диаметр 273 мм) не проводили в связи с опасностью для работников.



Как сообщалось ранее, работа Южно-Донбасского водопровода была восстановлена в субботу, 10 июня, около полудня. 11 июня насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода прекратила работу из-за повреждения линии электропередач в результате обстрела Ясиноватского района боевиками.