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Война на Донбассе: раскрыта новая тактика боевиков

12.06.2017 11:15
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Война на Донбассе: раскрыта новая тактика боевиков

На нескольких участках фронта отмечается появление специально подготовленных малых пехотных групп оккупантов

Координатор группы “Информационное сопротивление”, нардеп Дмитрий Тымчук сообщил о фиксации на нескольких участках фронта новой тактики оккупантов.

“Сразу на нескольких участках фронта отмечается появление специально подготовленных малых пехотных групп оккупантов, задачей которых является осуществление внезапных обстрелов объектов и позиций ВСУ с нейтральной полосы (разведка и наблюдение практически не осуществляются)”, — пояснил Тымчук.

По словам эксперта, обычно такие группы действуют не только во взаимодействии с огневыми средствами переднего края, но и с привлечением артиллерии и тяжелых минометов из глубины своих боевых порядков.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, война, боевики
 
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