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Донецк в огне: новые жертвы и разрушения
13.06.2017 11:40
Оккупированный город сотрясают бои.
Донецк пережил очередной обстрел. По информации местных жителей, под огонь попала ул. Луговская, где погибли два человека.
Также снаряды упали по ул. Жмуры, в результате чего был поврежден жилой дом и здание одного из предприятий.
Источник segodnya.ua
Теги: Донецк, Донбасс, жертвы, разрушения, АТО, ВСУ, обстрелы
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