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Архив - Донецкая область

Іх розшукують Збройні Сили України

13.06.2017 20:21
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Іх розшукують Збройні Сили України

Військовослужбовець ФАЛЕНДУШ Віктор Олександрович, 1993 р.н., не прибув до пункту постійної дислокації військової частини з відпустки. Проживав за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. К.Лібкнехта, буд. 4.
Військовослужбовець НІКОЛАЄВ Євген Володимирович, 1991 р.н., самовільно залишив військову частину. Проживав за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд.28, кв.61.
Військовослужбовець ДОБРИКОВ Валерій Миколайович, 21.10.1974 р.н., самовільно залишив військову частину. Проживав за адресою: Донецька область, м. Шахтарськ, вул. Довженка 23. Тимчасово мешкав: Донецька область, м. Дружківка, вул. К.Маркса, 5/217.
Військовослужбовець АНТИПОВ Владислав Сергійович, 10.06.1994 р.н., самовільно залишив військову частину. Проживав за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Воровського, 17.
Тих, кому відомо їх місцезнаходження або будь-яка інша інформація, просимо повідомити до Дружківського міського військового комісаріату за тел. 0667126265, 4-30-61.
ТВО Військового комісара Дружківського міського військового комісаріату ст. лейтенант ОТРИШКО Є.О.

Джерело dnl.dn.ua



Теги: Донбасс, Дружковка, розыск, ВСУ
 
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