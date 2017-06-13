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На Донбассе не утихают провокации террористов "Л/ДНР", которые убили одного бойца ВСУ и 5 раз прицельно ударили по мирным кварталам
Пресс-центр антитеррористической операции информирует, что в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще пятеро - получили ранения или боевые травмы.
За минувшие сутки, 12 июня, в зоне проведения АТО боевики 57 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе пять раз стреляли непосредственно по жилому сектору.
В районе Троицкого и Кряковки боевики "ЛНР" вели обстрел из 120-мм минометов, а возле Новотошковского, Катериновки, Трехизбенки, Золотого и Новоалександровки - из минометов калибра 82 мм.
Также Новоалександровка пострадала от атак террористов из противотанковых ракетных комплексов.
Вблизи Крымского боевики били по позициям АТО из вооружения БМП. Возле Желтого, Лобачево, Новтошковского, Станицы Луганской и Малинового оккупанты атаковали из гранатометов и стрелкового оружия.
Напомним, в соцсетях сообщили, что террористы "ДНР" обстреляли глубокий тыл - лесной колледж под Волновахой.
Источник dialog.ua
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы, террористы
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