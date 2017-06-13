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Архив - Донецкая область

Непогода! На Донетчину наступают дожди, ветры и грозы

13.06.2017 20:53
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Непогода! На Донетчину наступают дожди, ветры и грозы

Согласно прогнозу погоды Мариупольской гидрометеорологической обсерватории, 15 июня в Мариуполе температура воздуха днем составит 22-27 градусов, ночью 13-18.
Днём местами кратковременный дождь и гроза.
16 июня температура воздуха достигнет максимум 25 градусов, ночью 16. Ветер ожидается северо-западный 12-14 метров в секунду.



Теги: Донбасс, Мариуполь, ветер, дождь, гроза
 
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