- Оккупанты убивают экономику региона – в соцсетях сообщили о планах боевиков “ДНР” остановить работу заводов Мариуполя14:40
- Можно ли пляжи Мариуполя назвать курортом? ВИДЕО14:01
- ШАХТЫ НА ДОНБАССЕ ПОДТОПЛЕНЫ ДО КРИТИЧЕСКОГО МАКСИМУМА12:20
- Донецк в огне: новые жертвы и разрушения11:40
- Взрыв на шахте Новодонецкая: есть пострадавшие10:40
- На Донбассе не утихают провокации террористов "Л/ДНР", которые убили одного бойца ВСУ и 5 раз прицельно ударили по мирным кварталам10:19
- Боевики стреляли по жилому сектору в темное время суток, есть потери. ВИДЕО09:59
- Обвинения Украины в не соблюдении минских договоренностей со стороны РФ являются частью гибридной войны – Гройсман09:30
- Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации09:14
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня 08:30
Оккупанты убивают экономику региона – в соцсетях сообщили о планах боевиков “ДНР” остановить работу заводов Мариуполя
Больше суток пророссийские бандформирования обстреливают населенные пункты в глубоком тылу на юге Донецкой области. От снарядов оккупантов страдают поселки Ольгинка, Владимировка и Благодатное. Как сообщают местные жители в соцсетях, поздней ночью 12 июня наемники “ДНР” второй раз за сутки накрыли мощным огнем Ольгинку и лес, передает “Диалог.UA”.
“Ольгинка сообщает, что сегодня орки били по ж/д пути от Новотроицкого РУ до ст. В-анадоль. Хотят оставить мариупольские заводы без известняков”; “Экономику р-на тупо убивают, бомбят все предприятия. Я просто представить боюсь, что эти мрази будут делать ч/з месяц, когда созреют поля”, - пишу в комментариях пользователи.
По последней информации, объектами агрессии "защитников русскоязычных" стали жилые дома, магазины, объекты инфраструктуры.
“Судя по сегодняшней Ольгинке, русские фашисты из Докучаевска решили отметить наш безвиз разбитыми домами в глубоком тылу, чтобы не скучали”, - резюмировали донетчане.
Теги: экономика, Донбасс, Мариуполь, ДНР, боевики, заводы
- Наблюдателей ОБСЕ вблизи Мариуполя террористы не пропустили в село
- Главный милиционер Донетчины раскрыл подробности сегодняшней охоты на боевиков
- На 9 мая боевики обстреливали защитников Мариуполя из танка
- Боевикам ДНР неймется. Палят по всей Донецкой области
- Милиция Донетчины удачно поохотилась на боевиков
- Под Мариуполем задержаны 22 пособника "ДНР" и полицейский "республики"
- ОБСЕ: Луганск ставит метки в украинские паспорта15:00
- Оккупанты убивают экономику региона – в соцсетях сообщили о планах боевиков “ДНР” остановить работу заводов Мариуполя14:40
- Можно ли пляжи Мариуполя назвать курортом? ВИДЕО14:01
- ШАХТЫ НА ДОНБАССЕ ПОДТОПЛЕНЫ ДО КРИТИЧЕСКОГО МАКСИМУМА12:20
- Донецк в огне: новые жертвы и разрушения11:40
- Взрыв на шахте Новодонецкая: есть пострадавшие10:40
- На Донбассе не утихают провокации террористов "Л/ДНР", которые убили одного бойца ВСУ и 5 раз прицельно ударили по мирным кварталам10:19
- Боевики стреляли по жилому сектору в темное время суток, есть потери. ВИДЕО09:59
- Обвинения Украины в не соблюдении минских договоренностей со стороны РФ являются частью гибридной войны – Гройсман09:30
- Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации09:14
- ОБСЕ: Луганск ставит метки в украинские паспорта15:00
- Оккупанты убивают экономику региона – в соцсетях сообщили о планах боевиков “ДНР” остановить работу заводов Мариуполя14:40
- Посольство Украины в Астане передало МИД Казахстана ноту по поводу карты без Крыма14:22
- Можно ли пляжи Мариуполя назвать курортом? ВИДЕО14:01
- Эксперт: Украинцам нужно понять, что бюджет - это не только корыто для чиновников13:40
- Несподівано: Українці мали інтимну лексику13:18
- Украинцам с пропиской на Донбассе и в Крыму биометрические паспорта будут выдавать после спецпроверки12:59
- На должность гендиректора Национального культурного центра Украины в Москве претендуют пять кандидатов12:40
- ШАХТЫ НА ДОНБАССЕ ПОДТОПЛЕНЫ ДО КРИТИЧЕСКОГО МАКСИМУМА12:20
- Врачи рассказали о целебных свойствах желатина12:00
- Несподівано: Українці мали інтимну лексику13:18
- Врачи рассказали о целебных свойствах желатина12:00
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии09:43
- Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации09:14
- Как правильно питаться в дороге во время путешествий08:53
- Дієвий спосіб охолодження у спеку18:30
- Науковці назвали рослину, що лікує усі хвороби18:15
- Кто ты по индийскому гороскопу? 27 совершенно разных знаков09:53
- Фініки захищають від найстрашнішої хвороби09:43
- Золотая формула: сколько нужно есть, спать и загорать, чтобы сохранить здоровье09:35
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля
- "ДНР" накрывает экологическая катастрофа
- В “ЛНР” закрываются все предприятия, но есть бизнес, который набирает обороты
- Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации
- У Путина отыскали ответ для Порошенко по поводу немытой России
- В Дружковке скоро можно будет жить на островах