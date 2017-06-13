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Порошенко подписал закон о создании печатных СМИ Минобороны на время конфликта на Донбассе
После окончания военной спецоперации издания должны быть реформированы в течение трех месяцев. Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания печатных средств массовой информации Министерством обороны Украины на время проведения антитеррористической операции" № 2051-VIII. Закон был принят Верховной Радой 18 мая 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Закон определяет, что на время проведения военной спецоперации Министерство обороны имеет право на создание печатного средства массовой информации.
Финансирование таких печатных СМИ будет осуществляться за счет средств государственного бюджета Украины.
Согласно закону в течение трех месяцев после окончания военной спецоперации печатные средства массовой информации, основанные Минобороны Украины, подлежат реформированию в соответствии с Законом Украины "О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации".
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Источник segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, закон, СМИ, АТО, Порошенко, Минобороны
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