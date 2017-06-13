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ШАХТЫ НА ДОНБАССЕ ПОДТОПЛЕНЫ ДО КРИТИЧЕСКОГО МАКСИМУМА
Тревожная информация прозвучала из уст координатора подгруппы, которая на Минских переговорах занимается экономическими проблемами, возникшими в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе.
В частности, Пер Фишер заявил в Верховной Раде, что на промышленных и угледобывающих предприятиях Донбасса сложилось тяжелое положение. Шахты подтоплены уже до критического минимума. Вопрос экологии в зоне АТО обсуждался, среди прочих, на заседании неформальной парламентской группы «Минская платформа». Участие в нем принимали представители фракций и депутатских групп. Члены «Минской платформы» выразили мнение, что к решению экологических проблем Донбасса следует более активно привлекать Минский формат.
Ранее сообщалось, что на нескольких шахтах на территории ОРЛО прекратили откачку подземных вод, что чревато подтоплением и шахт, расположенных на территории, подконтрольной Украине.
По мнению заместителя министра по вопросам ВОТ Юрия Грымчака, Донбасс может стать болотом с минерализированной водой, и нет уверенности в том, что процесс можно остановить.
Источник zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, экология, АТО, Минские договоренности, ОРДЛО
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