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В оккупированный Донецк из Германии приедет известный рэпер. ВИДЕО
13.06.2017 17:09
Владимир Бабаев, известный как Drago намерен выступить в оккупированном Донецке в рамках празднования Дня молодежи.
По информации информресурса боевиков, ныне проживающий в Германии урожец Харькова будет специальным гостем программы.
Стоит отметить, что практически с самого начала войны на Донбассе исполнитель активно пропагандирует "русский мир" и поддерживает группировку "ДНР". У артиста даже есть песня посвященная террористу "Бабаю".
На данный момент Бабаев проживает в Германии.
Источник Трибун.
Теги: Донецк, Донбасс, рэп, гастроли
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