Жителям Северного Донбасса надо срочно запастись водой. Надолго

13.06.2017 20:38

В 14: 30 прекратилась подача воды на Краматорск, Дружковку Константиновку и другие населенные пункты. Так что в Константиновке на правобережье идет еще вода, на нижних улицах – хорошим напором. Кто может набрать, надо это сделать, так как о времени окончания ремонта никто пока не знает.

Порыв опять большой, и опять в районе Славянска. Без воды не только большая часть Константиновки, но также многие районы Дружковки, Краматорска и Славянска.

Что-то в этом году слишком часто воду отключают, в последнее время – почти каждую неделю.

Источник Знамя индустрии.