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Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
Сегодня, 14 июня, на портале Верховной Рады появился законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Главная суть документа - надлежащий контроль за соблюдением стандарта и применения госязыка, сообщает "Диалог.UA".
Доработанный законопроект вызвал настоящую панику в сепаратистских и пропагандистских СМИ. В "ДНР" заявили, что за несоблюдение закона людей будут штрафовать, арестовывать и сажать в тюрьму сроком до 3 лет.
Штраф до 50 необлагаемых минимумов или арест сроком до 6 месяцев – такие санкции предусматривает надругательство над государственным языком. Исходя из документа планируется создание Национальной комиссии по стандартам госязыка, которая создаст Центр украинского языка.
Он будет выдавать сертификаты на уровень владения украинским языком. Еще в планах создание Уполномоченного по защите госязыка и служба при нем в количестве 27 инспекторов.
Теги: Донбасс, украинский язык, штраф, арест, Верховная Рада, ДНР, ЛНР
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